Татьяна Кислицына из Удмуртии стала «Мисс талант» конкурса «Татьяна Поволжья 2018»

Первое место заняла девушка из Пензы.

Ижевск. Удмуртия. На региональном конкурсе «Татьяна Поволжья 2018» участница из Удмуртии Татьяна Кислицына получила звание «Мисс талант». Первое место заняла девушка из Пензы, сообщают организаторы.

Также победительница стала «Мисс грацией» конкурса.

Титул «Вице-мисс» получила девушка из Саранска Татьяна Кручинкина, также по итогам голосования она стала «Мисс очарование» и «Мисс дружба» фестиваля красавиц.

Остальные участницы получили звания:

Татьяна Чернова, Челябинск - «Мисс эрудиция»

Татьяна Соколова, Чувашия - «Мисс зрительских симпатий»

Татьяна Веденкова, Йошкар-ола - «Мисс Артистичность».

В следующем году «Татьяна Поволжья» пройдет в Пензе.