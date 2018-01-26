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      Татьяна Кислицына из Удмуртии стала «Мисс талант» конкурса «Татьяна Поволжья 2018»

      11:34, 26 января, 2018
      Анна Торхова
      11:34, 26 января, 2018
      Анна Торхова
      295
      0
      #Ижевск\n#конкурс\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#Пенза\n#Поволжье
      Фото: vk.com/tatianaofthevolga2018
      295
      0

      Первое место заняла девушка из Пензы.

      Ижевск. Удмуртия. На региональном конкурсе «Татьяна Поволжья 2018» участница из Удмуртии Татьяна Кислицына получила звание «Мисс талант». Первое место заняла девушка из Пензы, сообщают организаторы.

      Также победительница стала «Мисс грацией» конкурса.

      Титул «Вице-мисс» получила девушка из Саранска Татьяна Кручинкина, также по итогам голосования она стала «Мисс очарование» и «Мисс дружба» фестиваля красавиц.

      Остальные участницы получили звания:

      Татьяна Чернова, Челябинск - «Мисс эрудиция»

      Татьяна Соколова, Чувашия - «Мисс зрительских симпатий»

      Татьяна Веденкова, Йошкар-ола - «Мисс Артистичность».

      В следующем году «Татьяна Поволжья» пройдет в Пензе.

      11:34, 26 января, 2018
      Анна Торхова
      295
      0
      #Ижевск\n#конкурс\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#Пенза\n#Поволжье

       

       

       

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