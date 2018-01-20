Авто предназначены для кубинской государственной таксомоторной компании.

Ижевск. Удмуртия. 320 ижевских Lada Vesta доставили на Кубу. Как пишет Автостат, кроме того, на остров привели 24 универсала Largus Cross.

«Весты» и «Ларгусы» предназначены для кубинской государственной таксомоторной компании Taxis Cuba.

Стоит отметить, что поставки легковых автомобилей из России выросли на 35%. Четверть объема экспорта приходится на марку LADA, а седан Vesta занимает четвертое место в рейтинге среди моделей.