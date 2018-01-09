Победы спортсменов из Удмуртии, отказ Минобороны России от Windows и президентский срок Трампа: что произошло минувшей ночью

«Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Сегодня вторник, 9 января. Первую рабочую неделю 2018 года мы начинаем с традиционной рубрики, в которой рассказываем о событиях, произошедших в мире минувшей ночью и вечером.

Победы спортсменов:

Накануне хоккейный клуб «Ижсталь» встречался на домашнем льду с «Торпедо» из Усть-Каменогорска. Встреча прошла в упорной борьбе и с большим количеством заброшенных шайб. На 4 результативных броска соперников «сталевары» ответили пятью голами. В итоге – 5:4 в пользу подопечных Сергея Душкина. Сейчас клуб из Удмуртии находится на 17 месте в Высшей хоккейной лиге. Напомним, что борьбу за кубок Петрова по результатам регулярного чемпионата продолжат 16 лучших команд.

Также в понедельник, 8 января, своих соперниц из уфимского клуба «Алиса» победили представительницы женского гандбольного клуба «Университет». Поединок, проходивший в столице Башкирии, закончился со счетом 30:26 в пользу «студенток». Сейчас команда из столицы Удмуртии находится на 7 месте в Суперлиге.

Импортозамещение:

Минобороны России заменит Windows на российскую ОС. Одной из главных особенностей российской операционной системы Astra Linux является уникальная система защиты информации, сообщает Life со ссылкой на «Известия».

«Российское оборонное ведомство остановилось на расширенном варианте операционной системы Astra Linux Special Edition, куда входит также офисный пакет. Следующим этапом станет установка ОС московской компании «РусБИТех» уже на специальные служебные смартфоны и планшеты», - говорится в сообщении.

По словам заместителя директора компании «РусБИТех» Дмитрия Донского, одной из главных особенностей Astra Linux Special Edition является уникальная система защиты информации. Кроме того, интерфейс ОС полностью совместим с современными компьютерами отечественного производства.

Очередной срок?

В Белом доме заявили, что Дональд Трамп будет переизбираться на пост президента США в 2020 году. Об этом сказал заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

«Независимо от того, кто будет в избирательном бюллетене ... им придётся столкнуться с президентом, у которого есть рекордные достижения за рекордное время», — цитирует Гидли RT со ссылкой на телеканал CNN.

Он отметил, что ему неизвестно, видел ли Трамп речь Опры Уинфри на 75-й церемонии «Золотой глобус», а также прокомментировал возможность того, что телеведущая будет баллотироваться на пост президента в 2020 году.

«Мы приветствуем любой вызов, будь то Опра Уинфри или кто-либо ещё», — подчеркнул представитель Белого дома.