  • $ 57.6 ↓
  • € 68.87 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Победы спортсменов из Удмуртии, отказ Минобороны России от Windows и президентский срок Трампа: что произошло минувшей ночью

      08:00, 09 января, 2018
      Георгий Поветкин
      08:00, 09 января, 2018
      Георгий Поветкин
      368
      0
      #спорт\n#выборы\n#УдГУ\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#Минобороны\n#США\n#хоккей\n#Удмуртия\n#операционные системы\n#компьютеры\n#Трамп\n#Картина дня\n#Дональд Трамп
      Фото: vk.com/izhhcizhstal
      368
      0

      «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Сегодня вторник, 9 января. Первую рабочую неделю 2018 года мы начинаем с традиционной рубрики, в которой рассказываем о событиях, произошедших в мире минувшей ночью и вечером.

      Победы спортсменов:

      Накануне хоккейный клуб «Ижсталь» встречался на домашнем льду с «Торпедо» из Усть-Каменогорска. Встреча прошла в упорной борьбе и с большим количеством заброшенных шайб. На 4 результативных броска соперников «сталевары» ответили пятью голами. В итоге – 5:4 в пользу подопечных Сергея Душкина. Сейчас клуб из Удмуртии находится на 17 месте в Высшей хоккейной лиге. Напомним, что борьбу за кубок Петрова по результатам регулярного чемпионата продолжат 16 лучших команд.

      Также в понедельник, 8 января, своих соперниц из уфимского клуба «Алиса» победили представительницы женского гандбольного клуба «Университет». Поединок, проходивший в столице Башкирии, закончился со счетом 30:26 в пользу «студенток». Сейчас команда из столицы Удмуртии находится на 7 месте в Суперлиге.

      Импортозамещение:

      Минобороны России заменит Windows на российскую ОС. Одной из главных особенностей российской операционной системы Astra Linux является уникальная система защиты информации, сообщает Life со ссылкой на «Известия».

      «Российское оборонное ведомство остановилось на расширенном варианте операционной системы Astra Linux Special Edition, куда входит также офисный пакет. Следующим этапом станет установка ОС московской компании «РусБИТех» уже на специальные служебные смартфоны и планшеты», - говорится в сообщении.

      По словам заместителя директора компании «РусБИТех» Дмитрия Донского, одной из главных особенностей Astra Linux Special Edition является уникальная система защиты информации. Кроме того, интерфейс ОС полностью совместим с современными компьютерами отечественного производства.

      Очередной срок?

      В Белом доме заявили, что Дональд Трамп будет переизбираться на пост президента США в 2020 году. Об этом сказал заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

      «Независимо от того, кто будет в избирательном бюллетене ... им придётся столкнуться с президентом, у которого есть рекордные достижения за рекордное время», — цитирует Гидли RT со ссылкой на телеканал CNN.

      Он отметил, что ему неизвестно, видел ли Трамп речь Опры Уинфри на 75-й церемонии «Золотой глобус», а также прокомментировал возможность того, что телеведущая будет баллотироваться на пост президента в 2020 году.

      «Мы приветствуем любой вызов, будь то Опра Уинфри или кто-либо ещё», — подчеркнул представитель Белого дома.

      08:00, 09 января, 2018
      Георгий Поветкин
      368
      0
      #спорт\n#выборы\n#УдГУ\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#Минобороны\n#США\n#хоккей\n#Удмуртия\n#операционные системы\n#компьютеры\n#Трамп\n#Картина дня\n#Дональд Трамп

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Бег, тренировки и прогулки по Сарапулу: как проводят новогодние каникулы первые лица Удмуртии

      13:23, 06 января, 2018
      4911

      Попавшихся на взятке бывших чиновников Миндортранса осудили в Удмуртии

      4494
      14:22, 05 января, 2018

      Похолодание начнется в Удмуртии в четверг

      3986
      12:24, 03 января, 2018

      Суд оштрафовал жительницу Ижевска за выдуманное преступление

      2961
      12:17, 05 января, 2018

      Нового председателя назначили в Арбитражном суде Удмуртии

      2617
      15:36, 05 января, 2018

      Супруга Аршавина устроила дебош на борту авиалайнера

      14:13, 07 января, 2018
      1827

      10 человек погибли в результате ДТП на трассе Нягань-Ханты-Мансийск

      1350
      10:17, 04 января, 2018

      Десятилетний период похолодания начнется с 2018 года на юге России

      1341
      12:05, 02 января, 2018

      С начала 2018 года в России сократят 10 тыс сотрудников ГИБДД

      1307
      18:40, 05 января, 2018

      В «Аэрофлоте» рассказали, почему сняли с рейса супругу Андрея Аршавина

      1116
      15:14, 08 января, 2018

      Ученые нашли способ худеть без спорта и диет

      19:26, 03 января, 2018
      1201

      В США женщина родила близнецов в разные годы

      934
      16:09, 02 января, 2018

      Глобальное потепление превратит четверть поверхности Земли в пустыню

      917
      16:56, 03 января, 2018

      МОК утвердил форму российской хоккейной сборной на Олимпиаду-2018

      883
      17:55, 05 января, 2018

      Власти Украины рассказали о планах взрыва российского газопровода

      854
      14:57, 05 января, 2018

      Мультимедиа

      Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил с наступающим 2018 годом

      01 января, 2018

      Видеоитоги 2017 от ИА «Сусанин»

      29 декабря, 2017

      Ленивец появился в зоопарке Удмуртии

      29 декабря, 2017