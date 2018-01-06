Рождественские службы пройдут в 120 храмах Удмуртии

В праздничных гуляниях примут участие около 30 тысяч человек.

Ижевск. Удмуртия. В ночь с 6 на 7 января 2018 года в Удмуртии пройдут службы в 120 храмах, церквях и молитвенных домах. Обеспечивать безопасность богослужений будут около 800 полицейских, а также дружинники и сотрудники частных охранных организаций.

Всего в праздничных мероприятиях планирует принять участие около 30 тысяч человек. МВД по Удмуртии напоминает о необходимости соблюдения мер личной безопасности и безопасности детей. Полицейские просят граждан не оставлять без внимания брошенные без присмотра автомобили, свертки, сумки, пакеты, иные вещи, вызывающие подозрение. Не предпринимать попыток открывать вышеуказанные предметы или переносить их в другое место.

Обо всех подозрительных предметах и лицах, а также о фактах совершения противоправных действий незамедлительно сообщайте в полицию по телефону 02 (со всех мобильных - 102).