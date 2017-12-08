Удмуртия в минуту: главные новости недели

Видеообзор самых важных и интересных событий минувшей недели.

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» по традиции в конце рабочей недели подготовили для своих читателей и зрителей подборку самых важных и интересных новостей минувшей недели.

Экспертиза дома:

Завершилась экспертиза рухнувшего дома по адресу Удмуртская, 261. Эксперты предлагают разобрать только наиболее пострадавший подъезд, а остальные секции дома можно отремонтировать.

Деньги на лекарства:

Болельщики «Ижстали» собрали более 50 тыс. рублей на лекарства команде, когда выяснилось, что у сталеваров не хватает денег. Фанаты купили их вместе с врачом команды.

Цена за проезд:

10 января вырастет цена за проезд по платным мостам. Проезд через Буй для легкового автомобиля составит 150 рублей. Большегрузу придется заплатить 800 рублей при пересечении реки Буй и 1200 рублей при пересечении Камы.

Назначения в правительстве:

Министром по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии назначена автогонщица Наталья Гольцова. Игорь Титов назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения региона.

Льготная ипотека:

В 2018 году в республике запустят проект льготной ипотеки под 5 целых 75 сотых процента годовых. Сейчас средневзвешенная ставка ипотеки снизилась до исторического минимума – менее 10 процентов годовых.