  • $ 59.29 ↑
  • € 69.93 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      17:40, 08 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      17:40, 08 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      202
      0
      #спорт\n#Правительство\n#общество\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#льготы\n#ипотека\n#хоккей\n#Удмуртия\n#Кама\n#мост\n#обрушение дома\n#обрушение
      Фото: ИА "Сусанин"
      202
      0

      Видеообзор самых важных и интересных событий минувшей недели.

      Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» по традиции в конце рабочей недели подготовили для своих читателей и зрителей подборку самых важных и интересных новостей минувшей недели.

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

      Экспертиза дома:

      Завершилась экспертиза рухнувшего дома по адресу Удмуртская, 261. Эксперты предлагают разобрать только наиболее пострадавший подъезд, а остальные секции дома можно отремонтировать.

      Деньги на лекарства:

      Болельщики «Ижстали» собрали более 50 тыс. рублей на лекарства команде, когда выяснилось, что у сталеваров не хватает денег. Фанаты купили их вместе с врачом команды.

      Цена за проезд:

      10 января вырастет цена за проезд по платным мостам. Проезд через Буй для легкового автомобиля составит 150 рублей. Большегрузу придется заплатить 800 рублей при пересечении реки Буй и 1200 рублей при пересечении Камы.

      Назначения в правительстве:

      Министром по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии назначена автогонщица Наталья Гольцова. Игорь Титов назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения региона.

      Льготная ипотека:

      В 2018 году в республике запустят проект льготной ипотеки под 5 целых 75 сотых процента годовых. Сейчас средневзвешенная ставка ипотеки снизилась до исторического минимума – менее 10 процентов годовых.

      17:40, 08 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      202
      0
      #спорт\n#Правительство\n#общество\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#льготы\n#ипотека\n#хоккей\n#Удмуртия\n#Кама\n#мост\n#обрушение дома\n#обрушение

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Министром спорта Удмуртии назначена Наталья Гольцова

      09:21, 04 декабря, 2017
      13970

      В Удмуртии запустят пилотный проект ипотечного кредитования под 5,75%

      12251
      13:20, 07 декабря, 2017

      Пять пожаров произошло в Удмуртии за сутки

      4941
      14:21, 03 декабря, 2017

      Женщину в Удмуртии раздавило перевернувшимся автобусом

      4936
      14:36, 05 декабря, 2017

      Глава Удмуртии Александр Бречалов: в ближайшее время мы будем делать выводы по руководству клуба «Ижсталь»

      4358
      08:55, 04 декабря, 2017

      Александр Масляков покинул «Планету КВН»

      19:17, 01 декабря, 2017
      1709

      Полиция задержала вероятных виновников волны звонков о ложных терактах

      1306
      16:24, 04 декабря, 2017

      В жилом доме в Оренбургской области взорвался бытовой газ

      959
      19:34, 02 декабря, 2017

      Масляков останется «у руля» КВН

      801
      10:08, 03 декабря, 2017

      ГИБДД разрешило водителям снимать действия автоинспекторов на камеру

      782
      15:59, 01 декабря, 2017

      Эксперты выбрали пять лучших эконом-смартфонов

      15:34, 03 декабря, 2017
      1292

      МОК не пустил российскую сборную на Олимпиаду в Пхёнчхане

      1044
      23:11, 05 декабря, 2017

      Учёные выяснили, как на собак влияет улыбка человека

      822
      15:54, 02 декабря, 2017

      В Таиланде в результате нападения слона погиб немецкий турист и пострадали двое россиян

      745
      13:40, 01 декабря, 2017

      Ученые: бесконтрольный майнинг биткоинов может привести к энергетическому кризису

      709
      17:39, 04 декабря, 2017

      Мультимедиа

      Кофемолка - выпуск 43: Екатерина Кабанова в гостях у Энвиля Касимова

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      Удмуртия в минуту: миллион для чиновника и платные парковки для ижевча

      07 декабря, 2017