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      План социально-экономического развития Удмуртии скорректируют в первом полугодии 2018 года

      08:30, 23 ноября, 2017
      Анна Торхова
      08:30, 23 ноября, 2017
      Анна Торхова
      333
      0
      #Ижевск\n#развитие\n#Удмуртия\n#план\n#ремонт дорог\n#задачи\n#детские сады\n#школы
      Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
      333
      0

      Пока денег на своевременное выполнение плана нет.

      Ижевск. Удмуртия. План социально-экономического развития Удмуртии скорректируют в первом полугодии 2018 года. Пока денег на своевременное выполнение плана нет, сообщил журналистам глава республики Александр Бречалов.

      Прежняя программа развития неактуальна  и не выполняется уже третий год. Объекты, которые были в программе строительства: детсады, школы, спортивные площадки – достроят, а вот за другие браться пока не будут.  

      Власти республики определили для себя приоритетные задачи, первая из которых – это ремонт дорог. На сегодняшний день в республике 61 участок непроезжих в осеннее и зимнее время года дорог. За счёт частичной реализации активов республики в дорожной сфере планируется привлечь средства на их ремонт.

      Вторая задача – реконструкция крыш, окон, пищеблоков учреждений. «Это предмет для огромного количества предписаний и как следствие, штрафы. Мы платим штрафы, частично они уходят в федеральный бюджет, от этого теряем деньги», - отметил Александр Бречалов.

      08:30, 23 ноября, 2017
      Анна Торхова
      333
      0
      #Ижевск\n#развитие\n#Удмуртия\n#план\n#ремонт дорог\n#задачи\n#детские сады\n#школы

       

       

       

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