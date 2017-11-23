Пока денег на своевременное выполнение плана нет.

Ижевск. Удмуртия. План социально-экономического развития Удмуртии скорректируют в первом полугодии 2018 года. Пока денег на своевременное выполнение плана нет, сообщил журналистам глава республики Александр Бречалов.

Прежняя программа развития неактуальна и не выполняется уже третий год. Объекты, которые были в программе строительства: детсады, школы, спортивные площадки – достроят, а вот за другие браться пока не будут.

Власти республики определили для себя приоритетные задачи, первая из которых – это ремонт дорог. На сегодняшний день в республике 61 участок непроезжих в осеннее и зимнее время года дорог. За счёт частичной реализации активов республики в дорожной сфере планируется привлечь средства на их ремонт.

Вторая задача – реконструкция крыш, окон, пищеблоков учреждений. «Это предмет для огромного количества предписаний и как следствие, штрафы. Мы платим штрафы, частично они уходят в федеральный бюджет, от этого теряем деньги», - отметил Александр Бречалов.