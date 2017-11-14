ДТП в Ижевске, солнце без пятен и iPhone на картине XIX века: что произошло минувшей ночью

Информационное агентство «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Во вторник, 14 ноября, в республике облачно. Временами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха днем -1, +4 градуса по Цельсию.

Пока вы допиваете свой утренний кофе, информационное агентство «Сусанин» рассказывает о самых интересных событиях минувшей ночи.

ДТП

ДТП с участием автомобилей «Форд» и ВАЗ-2114 произошло в Ижевске вечером 13 ноября. Об этом пишут очевидцы в группе ИГГС. Авария произошла на Шабердинском тракте, между улицами Балезинская и Чайковского.

В сообщении отмечается, что один из водителей был нетрезв.

Подписчики ИГГС также сообщают о том, что в Ижевске сбили пешехода-девушку. ДТП произошло на перекрестке улиц 30 лет Победы и 1-я Подлесная. Девушка жива.

Пожар

Вечером, 13 ноября, в Ижевске на улице Можарова сгорел жилой дом. Как пишет главное управление МЧС России по Удмуртии, сообщение о возгорании поступило около 18:30. К тушению пожара привлекались 7 единиц техники и 24 человека.

Повреждено: кровля, стены, внутренняя отделка, имущество дома. Площадь пожара: 100 кв.м.

Солнце без пятен

Учёные заявили, что на обращённой к Земле стороне Солнца исчезли все пятна. Об этом сообщает «Лайф».

Отметим, что каждые 11 лет магнитное поле светила меняется, поочередно усиливаясь и ослабевая: число пятен на звезде достигает максимума, а затем наступает минимум солнечной активности. В годы максимальной напряжённости магнитного поля на Солнце появляется больше всего пятен и вспышек, которые в свою очередь вызывают магнитные бури на Земле.

То, что за год до минимума пятна почти полностью исчезли, говорит, что минимум ожидается очень глубокий.

iPhone на картине XIX века

iPhone в руках женщины заметили на картине австрийского художника Фердинанда Георга Вальдмюллера 1860 года «Ожидаемая». Как пишет Lenta.ru, на это обратил внимание бывший госслужащий из ГлазгоПитер Рассел.

На картине изображена девушка, которая пристально смотрит на некий маленький предмет в ее руках. Рассел отметил, что сейчас точно так же ведут себя молодые люди, не отрываясь от своих смартфонов.

«Девушка на картине Вальдмюллера не играет на своем iPhone X, а идет в церковь, и в руках у нее маленький молитвенник», — рассказал исполнительный директор австрийского арт-агентства Геральд Вайнполтер.