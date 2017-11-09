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      Жителей обрушившегося в Ижевске дома эвакуируют из школы из-за сообщения о минировании

      Удмуртия в минуту: обрушение дома в Ижевске и краудфандинговая история

      19:25, 09 ноября, 2017
      19:25, 09 ноября, 2017
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      #дети\n#Ижевск\n#Можга\n#футбол\n#взрыв\n#конкурс\n#Удмуртия\n#вакансии\n#деньги\n#дом\n#долг\n#взрыв газа\n#коллектор
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      Традиционный обзор самых интересных новостей дня.

      Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты информагентства «Сусанин» подводят итоги четверга, 9 ноября.

      Удмуртия в минуту: обрушение дома в Ижевске и краудфандинговая история

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

      Обрушение дома:

      Обрушение части жилого дома произошло на перекрестке улиц 10 лет Октября и Удмуртской в Ижевске. Одна из версий произошедшего – взрыв газа. Два человека погибли. Возбуждено уголовное дело. Жильцов квартир обрушившегося дома разместят в школах № 83 и 86 Ижевска. На месте происшествия продолжают работать спасатели

       Судьба детей:

      Внуков погибшей под поездом в Можге женщины отправят в приют. Пока малыши находятся в больнице. Напомним, женщина пыталась перебежать через пути с 2 детьми, но попала под поезд. Известно, что она была пьяна.

       Открытая вакансия:

      В Удмуртии объявили открытый конкурс на пост главы Минспорта. Резюме от желающих будут принимать до 22 ноября. Напомним, накануне министр спорта Игорь Краснов написал заявление об увольнении.

       Штрафы для коллекторов:

      В Удмуртии оштрафовали коллекторскую компанию из Ульяновска. Её представители слишком часто звонили должнику. Прошлой весной коллекторы дважды совершили по 3 звонка женщине за одну неделю. Законом это запрещено.

       Краудфандинговая история:

      Женский футбольный клуб «Торпедо» из Ижевска сумел собрать деньги на финальный этап Первого дивизиона. Правда, краудфандинговая история закончилась не очень хорошо. Больше половины требуемой суммы выделил учредитель.

      19:25, 09 ноября, 2017
      177
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      #дети\n#Ижевск\n#Можга\n#футбол\n#взрыв\n#конкурс\n#Удмуртия\n#вакансии\n#деньги\n#дом\n#долг\n#взрыв газа\n#коллектор

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