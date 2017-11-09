Удмуртия в минуту: обрушение дома в Ижевске и краудфандинговая история

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Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты информагентства «Сусанин» подводят итоги четверга, 9 ноября.

Обрушение дома:

Обрушение части жилого дома произошло на перекрестке улиц 10 лет Октября и Удмуртской в Ижевске. Одна из версий произошедшего – взрыв газа. Два человека погибли. Возбуждено уголовное дело. Жильцов квартир обрушившегося дома разместят в школах № 83 и 86 Ижевска. На месте происшествия продолжают работать спасатели

Судьба детей:

Внуков погибшей под поездом в Можге женщины отправят в приют. Пока малыши находятся в больнице. Напомним, женщина пыталась перебежать через пути с 2 детьми, но попала под поезд. Известно, что она была пьяна.

Открытая вакансия:

В Удмуртии объявили открытый конкурс на пост главы Минспорта. Резюме от желающих будут принимать до 22 ноября. Напомним, накануне министр спорта Игорь Краснов написал заявление об увольнении.

Штрафы для коллекторов:

В Удмуртии оштрафовали коллекторскую компанию из Ульяновска. Её представители слишком часто звонили должнику. Прошлой весной коллекторы дважды совершили по 3 звонка женщине за одну неделю. Законом это запрещено.

Краудфандинговая история:

Женский футбольный клуб «Торпедо» из Ижевска сумел собрать деньги на финальный этап Первого дивизиона. Правда, краудфандинговая история закончилась не очень хорошо. Больше половины требуемой суммы выделил учредитель.