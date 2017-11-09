В Удмуртии оштрафовали коллекторскую компанию за частые звонки должнику

Фирма заплатит 50 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии оштрафовали коллекторскую компанию из Ульяновска за частые звонки должнику. Как сообщает пресс-служба регионального управления ФССП, фирма заплатит 50 тыс. рублей.

Известно, что прошлой весной коллекторы дважды совершили по три звонка женщине в течении семи дней, что запрещено законом. Допустимая норма – телефонные переговоры не должны совершаться чаще раза в сутки, более двух раз в неделю, более восьми раз в месяц.

Решение суда уже вступило в законную силу.