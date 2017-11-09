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      В Удмуртии оштрафовали коллекторскую компанию за частые звонки должнику

      13:40, 09 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      13:40, 09 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      356
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#суд\n#штраф\n#коллектор
      Фото: pixabay.com
      356
      0

      Фирма заплатит 50 тыс. рублей.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии оштрафовали коллекторскую компанию из Ульяновска за частые звонки должнику. Как сообщает пресс-служба регионального управления ФССП, фирма заплатит 50 тыс. рублей.

      Известно, что прошлой весной коллекторы дважды совершили по три звонка женщине в течении семи дней, что запрещено законом. Допустимая норма – телефонные переговоры не должны совершаться чаще раза в сутки, более двух раз в неделю, более восьми раз в месяц.

      Решение суда уже вступило в законную силу.

      13:40, 09 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      356
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#суд\n#штраф\n#коллектор

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