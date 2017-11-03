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      Инвалид из Удмуртии получил жильё взамен сгоревшего после вмешательства прокуратуры

      16:55, 03 ноября, 2017
      Анна Торхова
      16:55, 03 ноября, 2017
      Анна Торхова
      141
      0
      #Прокуратура\n#жилье\n#Удмуртия\n#пожар
      Фото: pixabay.com
      141
      0

      В результате пожара он остался без дома.

      Грахово. Удмуртия. Инвалиду из Удмуртии предоставили квартиру только после вмешательства прокуратуры. В 2011 году из-за пожара он остался без жилья, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

      Инвалид 3 группы в августе 2017 года обратился в администрацию Граховского района с заявлением выделить ему жилое помещение. Хотя заявитель и был признан нуждающимся, квадратные метры ему так и не предоставили.

      Прокуратура республики внесла представление в адрес администрации и уже в октябре инвалид получил жильё.

       

      16:55, 03 ноября, 2017
      Анна Торхова
      141
      0
      #Прокуратура\n#жилье\n#Удмуртия\n#пожар

       

       

       

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