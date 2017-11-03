Инвалид из Удмуртии получил жильё взамен сгоревшего после вмешательства прокуратуры

В результате пожара он остался без дома.

Грахово. Удмуртия. Инвалиду из Удмуртии предоставили квартиру только после вмешательства прокуратуры. В 2011 году из-за пожара он остался без жилья, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Инвалид 3 группы в августе 2017 года обратился в администрацию Граховского района с заявлением выделить ему жилое помещение. Хотя заявитель и был признан нуждающимся, квадратные метры ему так и не предоставили.

Прокуратура республики внесла представление в адрес администрации и уже в октябре инвалид получил жильё.