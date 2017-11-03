Страшное ДТП под Воткинском, ремейк мультфильма «Король Лев» и Iphone X по низкой цене

Что произошло в ночь на 3 ноября в Удмуртии, России и мире.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! На календаре 3 ноября, пятница - последний рабочий день на этой неделе. Впереди нас ждут три дня выходных!

А о том, что произошло в Удмуртии, России и мире пока вы спали, расскажет информационное агентство «Сусанин».

ДТП на трассе:

Серьёзное ДТП произошло в четверг, вечером, 2 ноября на объездной Воткинска. Столкнулись фура и «Хендай». В аварии погибли два человека, находившиеся в легковом авто. По предварительным данным, водитель «Хендай» совершал обгон.

О случившемся также писали пользователи соцсети Вконтакте в группе ВГГС.

Кто тут у нас самый сексуальный?

В группе «Сусанин» соцсети Вконтакте продолжается голосование за самого сексуального члена Правительства Удмуртии. Оно закончится завтра, в субботу, 4 ноября. Успейте отдать свой голос.

На сегодняшний день лидирует и.о. министра спорта республики Игорь Краснов.

Новый «Король Лев»:

Студия «Disney» объявила актерский состав ремейка фильма «Король Лев».

Суриката Тимона озвучит актёр Билли Айкнер, бородавочника Пумбу – Сет Роген, а Симба заговорит голосом Дональда Гловера, пишет RT.

Также в картине услышим голоса Бейонсе, комика Джона Оливера и многих других звёзд.

#TheLionKing. 2019. 426.5 тыс. отметок "Нравится", 13.6 тыс. комментариев - Disney (@disney) в Instagram: "#TheLionKing. 2019. "

В гонке за модой:

Доход мошенников, которые предлагают Iphone X по низким ценам и с быстрой доставкой может составить около 34 млн долларов. Прибыль только с одного сайта может достигать 68 тыс. долларов, пишет РБК.

Одна из самых мошеннических схем – это 100% оплата предзаказа Iphone X по цене, сниженной почти на 30%.

Развод и девичья фамилия:

Учёные выяснили, что женщины в два раза чаще подают на развод, чем мужчины. Главная причина в том, что супруг не хочет менять своё поведение и вкладываться в сохранение отношений, пишут Известия со ссылкой на Daily Mail.

Оказалось, что женщины намного тяжелее переносят напряженность в отношениях, тогда как мужчины, наоборот, чувствуют себя более спокойно и не высказывают недовольств.