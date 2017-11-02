Водителя автобуса в Ижевске, который высадил ребёнка поздно вечером, признали виновным

Ребёнку пришлось добираться до дома по безлюдному месту.

Ижевск. Удмуртия. Водителя автобуса в Ижевске, который в апреле 2017 года высадил ребёнка поздно вечером, признали виновным. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Водитель решил высадить всех пассажиров на остановке «Русский дом» по улице Воткинское шоссе из-за неисправности автобуса. В результате этого, ребёнку пришлось добираться до дома поздним вечером по безлюдному месту.

Индивидуальному предпринимателю назначили штраф 10 тыс. рублей, водителя привлекли к дисциплинарной ответственности.