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      Авария на Сарапульском тракте, путешествие Конюхова и очередной запуск ракеты КНДР: что произошло минувшей ночью

      08:00, 30 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      08:00, 30 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      489
      0
      #Ижевск\n#Москва\n#авария\n#путешествия\n#Удмуртия\n#путешествие\n#Сарапульский район\n#Южная Корея\n#избиение\n#ракеты\n#Северная Корея\n#Картина дня
      Фото: vk.com/dni_18rus
      489
      0

      «Сусанин» рассказывает о важных событиях, которые случились в республике, России и мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Рабочий день «Сусанин» начинает со своей традиционной рубрики, которая рассказывает о том, что произошло в регионе, России и мире, пока вы спали.

      Авария в Удмуртии:

      Вчера вечером около 18:30 на Сарапульском тракте около села Лагуново водитель автомобиля Peugeot Partner, не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась. По сообщениям в группе ДНИ, пострадало 2 человека, их доставили в больницу.

       

      Путешественник Конюхов:

      Известный российский путешественник Фёдор Конюхов сообщил, что планирует обогнуть земной шар на лодке за 222 дня. Как сообщает L!fe,также в планах Конюхова облететь весь мир за пять суток.

      «Я хочу обойти земной шар на вёсельной лодке, грести 222 дня из Австралии в Австралию. Также строится гигантский планер, размах крыльев у него — 44 метра. Я хочу подняться на 15 км и сделать один оборот вокруг света — без посадки, без остановки. Я рассчитываю за пять дней сделать этот оборот. Я сейчас учусь для этого в Белоруссии и Литве», — сказал путешественник.

      В своём предыдущем кругосветном путешествии россиянин обогнул земной шар на воздушном шаре.

      Задержание подозреваемого:

      В Москве задержали молодого человека которого подозревают в избиении до смерти блогера Станислава Думкина в Парке Горького. Вскоре ему будет предъявлено обвинение, пишет «Интерфакс».  

      «Он задержан по статье 91 Уголовно-процессуального кодекса. Сегодня ему будут предъявлено обвинение»,- сказал собеседник агентства. По его словам, в среду следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения.

      Напомним, что 13 августа молодые люди в парке им. Горького «используя формальный повод, вступила в конфликт с молодым человеком 1988 года рождения».

      По данным СМИ, нападавшим не понравился внешний вид молодого человека. Также, по некоторым данным, погибший был блогером и предпринимателем. После драки он был доставлен в больницу, где, не приходя в сознание, скончался.

      В итоге, следствие установило личность мужчины, ударившего блогера. Им оказался житель столицы 1994 года рождения, который скрывался от следствия. Как сообщалось на официальном сайте парка, нападение произошло на глазах других посетителей, однако никто из них не помог молодому человеку.

      Новый запуск:

      Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что страна должна провести как можно больше испытаний баллистических ракет. Как сообщает L!fe со ссылкой на Associated Press, глава государства назвал последний запуск «прелюдией» перед ударом по Гуаму.

      «Впредь надо больше проводить испытательных пусков баллистических ракет, рассчитанных на цели в Тихом океане», — сообщил северокорейский лидер.

      Ранее власти КНДР заявили, что произведённый 29 августа запуск баллистической ракеты средней дальности «Хвансон-12» стал ответом на продолжающиеся совместные учения США и Южной Кореи.

      08:00, 30 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      489
      0
      #Ижевск\n#Москва\n#авария\n#путешествия\n#Удмуртия\n#путешествие\n#Сарапульский район\n#Южная Корея\n#избиение\n#ракеты\n#Северная Корея\n#Картина дня

       

       

       

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