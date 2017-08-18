ДТП на дорогах Ижевска и новый фильм о вселенной «Звёздных войн»: что произошло за минувшую ночь

Информагентство «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Информационное агентство «Сусанин» традиционно подготовило для вас обзор событий, которые произошли в мире за минувшую ночь.

ДТП

Подписчик группы ИГГС «ВКонтакте» сообщают об авариях на дорогах Ижевска. Так, ДТП произошло на улице Ленина рядом с остановкой «Радиотехника».

Также дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла зафиксировано на перекрестке улиц Удмуртская и 10 лет Октября.

Пожар

В деревне Юшур Красногорского района пожар уничтожил жилой дом и всё хозяйство. Как сообщает главное управление МЧС России по Удмуртии, возгорание произошло около 00:30 18 августа.

МЧС Удмуртии on Twitter Пожарный расчет принял участие в ликвидации пожара в Красногорском районе https://t.co/qxNujFS6f2

Прощай, Ленин

Власти Сиэтла намерены снести памятник Владимиру Ленину и мемориал войскам Конфедерации. Как пишет «Газета.ru», мэр города уже сделал официальный запрос.

«В последние несколько дней жители Сиэтла выразили обеспокоенность и разочарование из-за символов ненависти, расизма и жестокости в нашем городе», — сказал глава Сиэтла.

Также он подчеркнул, что памятники необходимо демонтировать несмотря на то, что они находятся на частной территории.

Да пребудет с тобой сила

Кинокомпания Lucasfilm ведёт переговоры с режиссёром Стивеном Долдри о съёмках спин-оффа «Звёздных войн», который будет посвящён наставнику Энакина и Люка Скайуокеров — джедаю Оби-Вану Кеноби. Об этом сообщает «Лайф».

Проект находится на ранней стадии производства и пока не имеет сценария. В случае удачного исхода режиссёр также примет участие в создании сценария будущего фильма.

Пока неизвестно, будет ли приглашён на роль джедая актёр Юэн Макгрегор, который сыграл молодого Оби-Вана в трилогии приквелов.

Слухи о возможном фильме про наставника легендарных рыцарей-джедаев появились после начала съёмок фильма «Изгой-один», первого спин-оффа вселенной «Звёздных войн». Сейчас Lucasfilm активно работают над созданием фильма о ещё одном ключевом персонаже саги — Хане Соло.