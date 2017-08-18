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      ДТП на дорогах Ижевска и новый фильм о вселенной «Звёздных войн»: что произошло за минувшую ночь

      08:00, 18 августа, 2017
      08:00, 18 августа, 2017
      426
      0
      #общество\n#ДТП\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие\n#пожар\n#Картина дня
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus
      426
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      Информагентство «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Информационное агентство «Сусанин» традиционно подготовило для вас обзор событий, которые произошли в мире за минувшую ночь.

      ДТП

      Подписчик группы ИГГС «ВКонтакте» сообщают об авариях на дорогах Ижевска. Так, ДТП произошло на улице Ленина рядом с остановкой «Радиотехника».

       

      Также дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла зафиксировано на перекрестке улиц Удмуртская и 10 лет Октября.

       

      Пожар

      В деревне Юшур Красногорского района пожар уничтожил жилой дом и всё хозяйство. Как сообщает главное управление МЧС России по Удмуртии, возгорание произошло около 00:30 18 августа.  

      МЧС Удмуртии on Twitter

      Пожарный расчет принял участие в ликвидации пожара в Красногорском районе https://t.co/qxNujFS6f2

      Прощай, Ленин

      Власти Сиэтла намерены снести памятник Владимиру Ленину и мемориал войскам Конфедерации. Как пишет «Газета.ru», мэр города уже сделал официальный запрос.

      «В последние несколько дней жители Сиэтла выразили обеспокоенность и разочарование из-за символов ненависти, расизма и жестокости в нашем городе», — сказал глава Сиэтла.

      Также он подчеркнул, что памятники необходимо демонтировать несмотря на то, что они находятся на частной территории.

      Да пребудет с тобой сила

      Кинокомпания Lucasfilm ведёт переговоры с режиссёром Стивеном Долдри о съёмках спин-оффа «Звёздных войн», который будет посвящён наставнику Энакина и Люка Скайуокеров — джедаю Оби-Вану Кеноби. Об этом сообщает «Лайф».

      Проект находится на ранней стадии производства и пока не имеет сценария. В случае удачного исхода режиссёр также примет участие в создании сценария будущего фильма.

      Пока неизвестно, будет ли приглашён на роль джедая актёр Юэн Макгрегор, который сыграл молодого Оби-Вана в трилогии приквелов.

      Слухи о возможном фильме про наставника легендарных рыцарей-джедаев появились после начала съёмок фильма «Изгой-один», первого спин-оффа вселенной «Звёздных войн». Сейчас Lucasfilm активно работают над созданием фильма о ещё одном ключевом персонаже саги — Хане Соло.

      08:00, 18 августа, 2017
      426
      0
      #общество\n#ДТП\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие\n#пожар\n#Картина дня

       

       

       

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