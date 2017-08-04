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      Удмуртия в минуту: падение колонки на бурановскую бабушку и новый дом «Виктории парк»

      18:00, 04 августа, 2017
      Ксения Чернова
      18:00, 04 августа, 2017
      Ксения Чернова
      114
      0
      #дети\n#образование\n#общество\n#семья\n#СМИ\n#Ижевск\n#Камбарка\n#транспорт\n#Бурановские бабушки\n#новости\n#пожар
      114
      0

      ИА «Сусанин» подводит информационные итоги уходящего дня.

      Ижевск. Удмуртия. Первая рабочая неделя августа подошла к концу. По традиции, «Сусанин» подводит информационные итоги уходящего дня.

      Удмуртия в минуту: падение колонки на бурановскую бабушку и новый дом "Виктории парк"

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.udm.ru .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)


      Неожиданное завершение песни:

      Музыкальная колонка упала на одну из знаменитых  «Бабушек из Бураново». Инцидент произошел по время выступления коллектива на открытии магазина в Ижевске. Исполнительница от удара упала на асфальт, но, к счастью, серьезных травм не получила.

      Не опять, а снова:

      В Ижевске возобновили строительство многоэтажного дома жилого комплекса «Виктория Парк». Высотка появится на территории СНТ «Любитель-1». Кроме того, застройщик, выигравший дело против администрации города, намерен возвести на огородном массиве еще один дом.

      Станет меньше машин:

      Администрация Ижевска сократит свой автопарк. Городские власти намерены уволить 7 водителей и продать 5 автомобилей. Экономия составит 4 млн рублей в год. Отметим, что сейчас в автопарке администрации 90 автомобилей.

      Уголовное дело против родителей:

      Многодетные родители из Камбарки предстанут перед судом. Они оставили двух маленьких детей дома одних. Малыши нашли спички, подожгли обивку дивана и задохнулись. Всего в семье было четверо несовершеннолетних детей.

      Гранты для школ:

      Две школы Ижевска получат по 1 миллиону рублей грантов от министерства образования России. Деньги на реализацию инновационных проектов поступят в информационно-технологический лицей №24 и в гуманитарный лицей №44.

      18:00, 04 августа, 2017
      Ксения Чернова
      114
      0
      #дети\n#образование\n#общество\n#семья\n#СМИ\n#Ижевск\n#Камбарка\n#транспорт\n#Бурановские бабушки\n#новости\n#пожар

       

       

       

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