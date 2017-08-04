ИА «Сусанин» подводит информационные итоги уходящего дня.
Ижевск. Удмуртия. Первая рабочая неделя августа подошла к концу. По традиции, «Сусанин» подводит информационные итоги уходящего дня.
Удмуртия в минуту: падение колонки на бурановскую бабушку и новый дом "Виктории парк"
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.udm.ru .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)
Неожиданное завершение песни:
Музыкальная колонка упала на одну из знаменитых «Бабушек из Бураново». Инцидент произошел по время выступления коллектива на открытии магазина в Ижевске. Исполнительница от удара упала на асфальт, но, к счастью, серьезных травм не получила.
Не опять, а снова:
В Ижевске возобновили строительство многоэтажного дома жилого комплекса «Виктория Парк». Высотка появится на территории СНТ «Любитель-1». Кроме того, застройщик, выигравший дело против администрации города, намерен возвести на огородном массиве еще один дом.
Станет меньше машин:
Администрация Ижевска сократит свой автопарк. Городские власти намерены уволить 7 водителей и продать 5 автомобилей. Экономия составит 4 млн рублей в год. Отметим, что сейчас в автопарке администрации 90 автомобилей.
Уголовное дело против родителей:
Многодетные родители из Камбарки предстанут перед судом. Они оставили двух маленьких детей дома одних. Малыши нашли спички, подожгли обивку дивана и задохнулись. Всего в семье было четверо несовершеннолетних детей.
Гранты для школ:
Две школы Ижевска получат по 1 миллиону рублей грантов от министерства образования России. Деньги на реализацию инновационных проектов поступят в информационно-технологический лицей №24 и в гуманитарный лицей №44.