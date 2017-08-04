Удмуртия в минуту: падение колонки на бурановскую бабушку и новый дом «Виктории парк»

ИА «Сусанин» подводит информационные итоги уходящего дня.

Ижевск. Удмуртия. Первая рабочая неделя августа подошла к концу. По традиции, «Сусанин» подводит информационные итоги уходящего дня.

Неожиданное завершение песни:

Музыкальная колонка упала на одну из знаменитых «Бабушек из Бураново». Инцидент произошел по время выступления коллектива на открытии магазина в Ижевске. Исполнительница от удара упала на асфальт, но, к счастью, серьезных травм не получила.

Не опять, а снова:

В Ижевске возобновили строительство многоэтажного дома жилого комплекса «Виктория Парк». Высотка появится на территории СНТ «Любитель-1». Кроме того, застройщик, выигравший дело против администрации города, намерен возвести на огородном массиве еще один дом.

Станет меньше машин:

Администрация Ижевска сократит свой автопарк. Городские власти намерены уволить 7 водителей и продать 5 автомобилей. Экономия составит 4 млн рублей в год. Отметим, что сейчас в автопарке администрации 90 автомобилей.

Уголовное дело против родителей:

Многодетные родители из Камбарки предстанут перед судом. Они оставили двух маленьких детей дома одних. Малыши нашли спички, подожгли обивку дивана и задохнулись. Всего в семье было четверо несовершеннолетних детей.

Гранты для школ:

Две школы Ижевска получат по 1 миллиону рублей грантов от министерства образования России. Деньги на реализацию инновационных проектов поступят в информационно-технологический лицей №24 и в гуманитарный лицей №44.