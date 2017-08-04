Две ижевские школы получат по 1 млн рублей от министерства образования России

Гранты пойдут на развитие инженерно-технологического образования и создание школьной библиотеки 2.0.

Ижевск. Удмуртия. Две школы Ижевска получат по 1 млн рублей грантов от министерства образования России. Как сообщает пресс-служба регионального Минобразования, «Информационно-технологический лицей №24» получит субсидию в размере 1 004,9 тыс. рублей. Проект «Траектория развития: образовательная робототехника» будет реализован в течение 2017 года. Из бюджета Удмуртии на софинансирование выделят 150 тыс. рублей.

Школа планирует на эти деньги провести мероприятия по развитию инженерно-технологического образования, создать методическую сеть образовательных организаций для распространения результатов инновационной деятельности.

Кроме того, миллион получит и «Гуманитарный лицей». Проект «Школьная библиотека 2.0 как ресурс индивидуализации обучения» также будут софинансировать из региональной казны.