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      Две ижевские школы получат по 1 млн рублей от министерства образования России

      12:15, 04 августа, 2017
      12:15, 04 августа, 2017
      257
      0
      #образование\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#финансы и деньги
      Фото: @arzik2
      257
      0

      Гранты пойдут на развитие инженерно-технологического образования и создание школьной библиотеки 2.0.

      Ижевск. Удмуртия. Две школы Ижевска получат по 1 млн рублей грантов от министерства образования России. Как сообщает пресс-служба регионального Минобразования, «Информационно-технологический лицей №24» получит субсидию в размере 1 004,9 тыс. рублей. Проект «Траектория развития: образовательная робототехника» будет реализован в течение 2017 года. Из бюджета Удмуртии на софинансирование выделят 150 тыс. рублей.

      Школа планирует на эти деньги провести мероприятия по развитию инженерно-технологического образования, создать методическую сеть образовательных организаций для распространения результатов инновационной деятельности.

      Кроме того, миллион получит и «Гуманитарный лицей». Проект «Школьная библиотека 2.0 как ресурс индивидуализации обучения» также будут софинансировать из региональной казны. 

      12:15, 04 августа, 2017
      257
      0
      #образование\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#финансы и деньги

       

       

       

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