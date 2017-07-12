Самыми дорогими тортами в Удмуртии стали «Пражский» и «Наполеон»

По данным статистиков, готовить десерты дома дешевле, чем покупать в магазине.

Ижевск. Удмуртия. Статистики в преддверии Всемирного дня торта, который отмечают 20 июля, посчитали, сколько стоят торты в Удмуртии. В России День торта - это еще и большой благотворительный праздник, в рамках которого кондитерскими изделиями угощают воспитанников детских домов и приютов для сирот.

По данным Удмуртстата, самым дорогим десертом является торт «Прага» или «Пражский». Его назвали в честь советского ресторана, в котором его впервые приготовили. По ценам июня 2017 года, продукты для этого лакомства обойдутся в 300 рублей.

Второе место в рейтинге занимает «Наполеон». Для выпечки такого торта в домашних условиях придется потратить на основные ингредиенты порядка 262 рублей. На 12 рублей дешевле будет купить продукты для «Сметанного». Это лакомство популярно из-за простоты рецепта.

Любимый жителями «Муравейник» раньше назывался «Тортом через мясорубку». В июне 2017 года стоимость домашнего десерта, приготовленного по классическому рецепту, составила в среднем 220 рублей.

Самым дешевым тортом статистики назвали «Медовик». Стоимость его ингредиентов составила 203 рубля.

При этом специалисты отмечают, что готовить десерты дома дешевле, чем покупать в магазине. Так, в июне 2017 года в Ижевске средняя цена торта в розничной торговле составила 378 рублей, в Можге – 350, в Воткинске – 340 рублей за килограмм. Средняя цена заказного лакомства в Ижевске составила 750 рублей за кг.