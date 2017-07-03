Более 300 домов в Удмуртии изношены на 80%

Об этом на совещании органов госвласти сообщил и.о. министра ЖКХ республики Иван Маринин.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 348 домов, которые еще не признали аварийными, имеют износ более 80%. Об этом на совещании органов госвласти в понедельник, 3 июля, сообщил и.о. министра ЖКХ республики Иван Маринин.

«Если посмотреть ситуацию с домами, которые признаны (аварийными – прим.ред.) уже после 1 января 2012 года, то ситуация ровно такая же. 684 дома признаны аварийными. Из них 591 многоквартирный дом, который фактически является зоной ответственности органов власти по переселению. Здесь проживает более 6 тыс. человек. И плюс 348 домов, которые еще пока не прошли процедуру признания, но уже имеют износ более 80%. Это наши потенциальные аварийные дома», - сказал Маринин.