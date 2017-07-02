Конгресс российских антропологов и этнологов пройдет в Удмуртии

Открытие мероприятия состоится в понедельник, 3 июля, в республиканском театре оперы и балета.

Ижевск. Удмуртия. XII всероссийский конгресс антропологов и этнологов пройдет в Удмуртии. Об этом сообщается на сайте постоянного представительства главы республики при Президенте России.

Мероприятие, рассчитанное на четыре дня, начнется в понедельник, 3 июля, в 10:00 в Государственном театре оперы и балета Удмуртии. Главной темой конгресса станет «Миссия антропологии и этнологии: научные традиции и современные вызовы».

Структурно конгресс разбит на 8 тематических симпозиумов: «История, историография и перспективы этнологической науки», «Методы и технологии этнологических и антропологических исследований», «Физическая антропология», «Феномены идентичности и стереотипов: теоретические и прикладные аспекты», «Новые темы и подходы в антропологии и этнологии», «Этнокультурные аспекты миграционных процессов», «Этнокультурная специфика регионов России», «Культурное наследие и современность». На симпозиумах будет организована работа 55 секций и 12 круглых столов.

«Конгресс по традиции собирает специалистов из ведущих научно-образовательных центров – академических институтов, университетов, этнографических музеев России и зарубежных стран. На пленарных заседаниях, секциях, круглых столах будет рассмотрен широкий круг вопросов, посвященных достижениям, проблемам и современному состоянию этнологического знания. Культурная программа Конгресса предполагает знакомство гостей Удмуртии с ее историей, национальным колоритом, этническим разнообразием», - говорится в сообщении московского постпредства главы Удмуртии.

В оргкомитет конгресса поступили более 1400 заявок от участников из России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдовы, Узбекистана, Эстонии, а также из стран дальнего зарубежья: Китая, Бельгии, США, Великобритании и других. Организаторы ждут более 700 участников, в том числе, более 50 зарубежных гостей.