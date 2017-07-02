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      Конгресс российских антропологов и этнологов пройдет в Удмуртии

      18:24, 02 июля, 2017
      18:24, 02 июля, 2017
      293
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      #наука\n#общество\n#Удмуртия\n#Конгресс
      Фото: facebook.com/lgonin
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      Открытие мероприятия состоится в понедельник, 3 июля, в республиканском театре оперы и балета.

      Ижевск. Удмуртия. XII всероссийский конгресс антропологов и этнологов пройдет в Удмуртии. Об этом сообщается на сайте постоянного представительства главы республики при Президенте России.

      Мероприятие, рассчитанное на четыре дня, начнется в понедельник, 3 июля, в 10:00 в Государственном театре оперы и балета Удмуртии. Главной темой конгресса станет «Миссия антропологии и этнологии: научные традиции и современные вызовы».

      Структурно конгресс разбит на 8 тематических симпозиумов: «История, историография и перспективы этнологической науки», «Методы и технологии этнологических и антропологических исследований», «Физическая антропология», «Феномены идентичности и стереотипов: теоретические и прикладные аспекты», «Новые темы и подходы в антропологии и этнологии», «Этнокультурные аспекты миграционных процессов», «Этнокультурная специфика регионов России», «Культурное наследие и современность». На симпозиумах будет организована работа 55 секций и 12 круглых столов.

      «Конгресс по традиции собирает специалистов из ведущих научно-образовательных центров – академических институтов, университетов, этнографических музеев России и зарубежных стран. На пленарных заседаниях, секциях, круглых столах будет рассмотрен широкий круг вопросов, посвященных достижениям, проблемам и современному состоянию этнологического знания. Культурная программа Конгресса предполагает знакомство гостей Удмуртии с ее историей, национальным колоритом, этническим разнообразием», - говорится в сообщении московского постпредства главы Удмуртии.

      В оргкомитет конгресса поступили более 1400 заявок от участников из России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдовы, Узбекистана, Эстонии, а также из стран дальнего зарубежья: Китая, Бельгии, США, Великобритании и других. Организаторы ждут более 700 участников, в том числе, более 50 зарубежных гостей.

      18:24, 02 июля, 2017
      293
      0
      #наука\n#общество\n#Удмуртия\n#Конгресс

       

       

       

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