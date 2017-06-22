Стоимость бензина в Ижевске пробила психологически важную отметку

В сети заправок «Лукойл» цена на АИ-95 достигла 40 рублей.

Ижевск. Удмуртия. В результате очередного повышения цен в Ижевске стоимость бензина АИ-95 достигла 40 рублей. Такой рост замечен на сети заправок «Лукойл»

По данным Удмуртстата, с 13 по 19 июня 2017 года зафиксировано повышение средних цен на бензин марки АИ-92 и АИ-95. Средняя цена на 92 и 93 марки зафиксировалась на уровне 36,86 рублей, стоимость 95 марки топлива – 39,63 рубля.

Средние цены на дизельное топливо остались без изменения – 38,63 рубля