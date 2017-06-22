И.о. премьер-министра Удмуртии Виктор Савельев: к приезду президента готовы

Об этом он сообщил на очередной 15 сессии городской думы Ижевска.

Ижевск. Удмуртия. Исполняющий обязанности премьер-министра Удмуртии Виктор Савельев сообщил, что власти Ижевска и республики к приезду Президента России Владимира Путина готовы. Об этом он рассказал в четверг, 22 июня, на очередной 15 сессии городской думы Ижевска во время обсуждения вопроса «Об утверждении титульного списка объектов муниципального жилищного фонда Ижевска, подлежащих капитальному ремонту в 2017 году».

Вопрос, который задал Савельеву один из депутатов, касался состояния аварийного жилья и жилья маневренного фонда в Ижевске.

«К приезду президента готовы. Готовится информация, готовится решение, и решение будет принимать президент», - сказал Виктор Савельев.

Напомним, ранее жительница Ижевска рассказала президенту России Владимиру Путину о проблеме с переселением из аварийного жилья. Барак по проезду Чапаева, 33, где она живет, планировали расселить только в 2029 году.

«Что могу сказать? Чушь, конечно. Соответствующие ресурсы на расселение из федерального бюджета выделяются, мы продлили программу расселения аварийного жилья, а оно у вас явно аварийное, что там говорить», - ответил Владимир Путин, добавив, что в ходе визита в Удмуртию заедет посмотреть на состояние дома.

Владимир Путин заедет в ижевский барак Uploaded by ИА Сусанин on 2017-06-15.

После «прямой линии» условия жизни ижевчанки проверили сотрудники Следственного управления СК России по Удмуртской Республике и региональной прокуратуры, специалисты Фонда капремонта и чиновники районной администрации.



На следующий день заместитель директора муниципального предприятия «Горсервис» Олег Резенов рассказал информагентству «Сусанин», что управляющая компания готова поменять сгнившие брусья, отремонтировать крышу, сделать ремонт и провести другие необходимые работы, но на это нужны большие деньги.