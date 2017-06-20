Бесплатный концерт состоится в Удмуртской филармонии в 5 утра в День памяти и скорби

Музыкально-драматическая композиция для хора и чтецов посвящена началу Великой Отечественной войны.

Ижевск. Удмуртия. Бесплатный концерт «Мы помним…» состоится в Удмуртской филармонии 22 июня, в День памяти и скорби. Как сообщается на сайте концертного объединения, начнется он в 05:00 «в ознаменование одного из самых печальных моментов в истории нашей страны».

В программу, которую подготовили артисты филармонии и Национального театра Удмуртии, вошли произведения Родиона Щедрина, Юрия Фалика, Яна Френкеля, Юрия Толкача и других; стихи Эдуарда Асадова, Юлии Друниной, Андрея Дементьева, Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого, а также духовная музыка.

Перед концертом во время минуты молчания на экранах концертного зала будут транслироваться фотографии воинов – уроженцев Удмуртии, погибших во время Великой Отечественной войны.