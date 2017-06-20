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      Бесплатный концерт состоится в Удмуртской филармонии в 5 утра в День памяти и скорби

      09:00, 20 июня, 2017
      Ксения Чернова
      09:00, 20 июня, 2017
      Ксения Чернова
      368
      0
      #общество\n#Ижевск\n#Великая Отечественная Война\n#стихи\n#Удмуртия\n#концерт\n#память\n#Филармония
      Фото: Википедия
      368
      0

      Музыкально-драматическая композиция для хора и чтецов посвящена началу Великой Отечественной войны.

      Ижевск. Удмуртия. Бесплатный концерт «Мы помним…» состоится в Удмуртской филармонии 22 июня, в День памяти и скорби. Как сообщается на сайте концертного объединения, начнется он в 05:00 «в ознаменование одного из самых печальных моментов в истории нашей страны».

      В программу, которую подготовили артисты филармонии и Национального театра Удмуртии, вошли произведения Родиона Щедрина, Юрия Фалика, Яна Френкеля, Юрия Толкача и других; стихи Эдуарда Асадова, Юлии Друниной, Андрея Дементьева, Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого, а также духовная музыка.

      Перед концертом во время минуты молчания на экранах концертного зала будут транслироваться фотографии воинов – уроженцев Удмуртии, погибших во время Великой Отечественной войны.

      09:00, 20 июня, 2017
      Ксения Чернова
      368
      0
      #общество\n#Ижевск\n#Великая Отечественная Война\n#стихи\n#Удмуртия\n#концерт\n#память\n#Филармония

       

       

       

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