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      Профессиональные материалы для ухода за ногтями и монопод: что можно выиграть в эфире Love Radio в Ижевске

      07:30, 04 мая, 2017
      07:30, 04 мая, 2017
      32
      0
      #Ижевск\n#Подарки и скидки\n#подарки\n#радио\n#призы\n#Картина дня
      Фото: pixabay.com
      32
      0

      Призы и подарки ждут слушателей программы Big Love Message с 13:00 до 14:00 на волне 97,8 FM.

      Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. На календаре четверг, 4 мая. Сегодня слушатели LoveRadio в Ижевске могут выиграть приятные и полезные подарки.

      Ежедневно по будням с 13:00 до 14:00 на волне 97,8 FM в эфире программа «Big Love Message». Признавайтесь в любви, передавайте приветы друзьям, поздравляйте родных, близких и просто хороших людей. Вас ждет неограниченное общение в прямом эфире и водопад отличного весеннего настроения.

      Сегодня в студии радиостанции ведущая Александра Ласкина. В первой части программы в гостях Love radio в Ижевске учредители компании «Хочу ногти» Анна Ведерникова и Наталья Буторина. Вместе они разыграют подарочные сертификаты для приобретения профессиональных материалов для ухода за ногтями.

      Во второй части программы в гостях у Александры Ласкиной представители компании Марк: директор по продажам Илья Военков и руководитель отдела маркетинга и продвижения Юлия Чураева. Слушателей ждёт розыгрыш толстовки, футболки и монопода с фирменной символикой.

      Так же вас ждёт розыгрыш двух билетов в КЦ «Роликс» на любой фильм и на любой сеанс, и это не все приятные сюрпризы.

      Телефон прямого эфира 721-724.

      Приветы любимым, поздравления оставляйте в комментариях или специальном обсуждении групп Вконтакте и Facebook. 

      А можно отправить и sms-сообщение: пишите латинскими буквами «LOVE», наберите текст сообщения и отправьте на короткий номер 4647. Стоимость сообщения – 6 руб. 20 коп. с НДС.

      Не успели на прямой эфир?

      Тогда следите за событиями в группе Вконтакте LOVE RADIO в Ижевске!

      Ежедневный розыгрыш призов и подарков. Сегодня в группе разыгрывается подарочный сертификат номиналом 1000 рублей от сети магазинов «Бельевая симфония».

      Всё, что вам необходимо сделать:

      1. Быть участником нашей официальной группы LoveRadio Ижевск.

      Остальные подробности читайте в группе.

      07:30, 04 мая, 2017
      32
      0
      #Ижевск\n#Подарки и скидки\n#подарки\n#радио\n#призы\n#Картина дня
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