Профессиональные материалы для ухода за ногтями и монопод: что можно выиграть в эфире Love Radio в Ижевске

Призы и подарки ждут слушателей программы Big Love Message с 13:00 до 14:00 на волне 97,8 FM.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. На календаре четверг, 4 мая. Сегодня слушатели LoveRadio в Ижевске могут выиграть приятные и полезные подарки.

Ежедневно по будням с 13:00 до 14:00 на волне 97,8 FM в эфире программа «Big Love Message». Признавайтесь в любви, передавайте приветы друзьям, поздравляйте родных, близких и просто хороших людей. Вас ждет неограниченное общение в прямом эфире и водопад отличного весеннего настроения.

Сегодня в студии радиостанции ведущая Александра Ласкина. В первой части программы в гостях Love radio в Ижевске учредители компании «Хочу ногти» Анна Ведерникова и Наталья Буторина. Вместе они разыграют подарочные сертификаты для приобретения профессиональных материалов для ухода за ногтями.

Во второй части программы в гостях у Александры Ласкиной представители компании Марк: директор по продажам Илья Военков и руководитель отдела маркетинга и продвижения Юлия Чураева. Слушателей ждёт розыгрыш толстовки, футболки и монопода с фирменной символикой.

Так же вас ждёт розыгрыш двух билетов в КЦ «Роликс» на любой фильм и на любой сеанс, и это не все приятные сюрпризы.

Телефон прямого эфира 721-724.

Приветы любимым, поздравления оставляйте в комментариях или специальном обсуждении групп Вконтакте и Facebook.

А можно отправить и sms-сообщение: пишите латинскими буквами «LOVE», наберите текст сообщения и отправьте на короткий номер 4647. Стоимость сообщения – 6 руб. 20 коп. с НДС.

Не успели на прямой эфир?

Тогда следите за событиями в группе Вконтакте LOVE RADIO в Ижевске!

Ежедневный розыгрыш призов и подарков. Сегодня в группе разыгрывается подарочный сертификат номиналом 1000 рублей от сети магазинов «Бельевая симфония».

Всё, что вам необходимо сделать:

1. Быть участником нашей официальной группы LoveRadio Ижевск.

Остальные подробности читайте в группе.