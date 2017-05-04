Профессиональные материалы для ухода за ногтями и монопод: что можно выиграть в эфире Love Radio в Ижевске

Призы и подарки ждут слушателей программы Big Love Message с 13:00 до 14:00 на волне 97,8 FM.
Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. На календаре четверг, 4 мая. Сегодня слушатели LoveRadio в Ижевске могут выиграть приятные и полезные подарки.
Ежедневно по будням с 13:00 до 14:00 на волне 97,8 FM в эфире программа «Big Love Message». Признавайтесь в любви, передавайте приветы друзьям, поздравляйте родных, близких и просто хороших людей. Вас ждет неограниченное общение в прямом эфире и водопад отличного весеннего настроения.
Сегодня в студии радиостанции ведущая Александра Ласкина. В первой части программы в гостях Love radio в Ижевске учредители компании «Хочу ногти» Анна Ведерникова и Наталья Буторина. Вместе они разыграют подарочные сертификаты для приобретения профессиональных материалов для ухода за ногтями.
Во второй части программы в гостях у Александры Ласкиной представители компании Марк: директор по продажам Илья Военков и руководитель отдела маркетинга и продвижения Юлия Чураева. Слушателей ждёт розыгрыш толстовки, футболки и монопода с фирменной символикой.
Так же вас ждёт розыгрыш двух билетов в КЦ «Роликс» на любой фильм и на любой сеанс, и это не все приятные сюрпризы.
Телефон прямого эфира 721-724.
Приветы любимым, поздравления оставляйте в комментариях или специальном обсуждении групп Вконтакте и Facebook.
А можно отправить и sms-сообщение: пишите латинскими буквами «LOVE», наберите текст сообщения и отправьте на короткий номер 4647. Стоимость сообщения – 6 руб. 20 коп. с НДС.
Не успели на прямой эфир?
Тогда следите за событиями в группе Вконтакте LOVE RADIO в Ижевске!
Ежедневный розыгрыш призов и подарков. Сегодня в группе разыгрывается подарочный сертификат номиналом 1000 рублей от сети магазинов «Бельевая симфония».
Всё, что вам необходимо сделать:
1. Быть участником нашей официальной группы LoveRadio Ижевск.
Остальные подробности читайте в группе.