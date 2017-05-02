  • $ 56.98 ↑
  • € 62.04 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Подарок от ортопеда и два билета в кино разыграют сегодня в эфире LOVE RADIO в Ижевске

      08:00, 02 мая, 2017
      08:00, 02 мая, 2017
      152
      0
      #Подарки и скидки\n#кино\n#подарки\n#радио\n#призы\n#LOVE RADIO в Ижевске
      Фото: pixabay.com/dbreen
      152
      0

      Розыгрыш сюрпризов проводится ежедневно по будням с 13:00 до 14:00 на волне 97,8 FM в эфире программа BigLoveMessage.

      Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, на календаре вторник, 2 мая. Лучше сегодняшней солнечной и теплой погоды могут быть только призы и подарки от LOVE RADIO в Ижевске, которые разыграют в эфире программы BigLoveMessage в 13:00.

      Сегодня в студии радиостанции ведущий Дмитрий Аверин. Гостем первой части программы станет директор клиники «Век Здоровья» Андрей Дерягин. Слушателей ждёт розыгрыш ортопедических стелек, которые воспроизводят естественную опору для стопы, значительно снижают риск получения травм и развития плоскостопия.

      В середине программы ижевчане могут выиграть два билета в киноцентр «Роликс» на любой фильм и на любой сеанс.

      Телефон прямого эфира 721-724. Приветы любимым, поздравления оставляйте в комментариях или специальном обсуждении групп Вконтакте и Facebook.

      А можно отправить и sms-сообщение: пишите латинскими буквами «LOVE», наберите текст сообщения и отправьте на короткий номер 4647. Стоимость сообщения – 6 руб. 20 коп. с НДС.

      Не успели на прямой эфир? Тогда следите за событиями в группе Вконтакте LOVE RADIO в Ижевске.

      08:00, 02 мая, 2017
      152
      0
      #Подарки и скидки\n#кино\n#подарки\n#радио\n#призы\n#LOVE RADIO в Ижевске
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа