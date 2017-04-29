Мая демонстрация: политики Удмуртии о Дне международной солидарности трудящихся

Политические деятели рассказали корреспонденту «Сусанина», изменился ли для них этот праздник.

Ижевск. Удмуртия. 1 мая в Удмуртии, по всей России, и в 142 странах мира отмечают День весны и труда, который раньше носил название Дня международной солидарности трудящихся. Начало ему положили 1 мая 1886 года, когда американские рабочие организовали забастовку и выдвинули требования 8-часового рабочего дня.

Закончилась она кровопролитным столкновением с полицией. В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала в память о выступлениях рабочих Чикаго решил 1 мая проводить ежегодные демонстрации. Впервые день международной солидарности отметили в 1890 году.

Долгое время Первомай был символом революции, классовой борьбы, имел «политическую окраску» и всегда сопровождался демонстрациями с портретами политических деятелей, передовиков производства, лозунгами, призывами, плакатами. Как изменился праздник, его значение в России по сравнению с советскими демонстрациями, рассказали корреспонденту информагентства «Сусанин» политики Удмуртии.