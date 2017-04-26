На заседании круглого стола помимо Пудова присутствовали депутат Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев, председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев, председатель Федерации профсоюзов региона Сергей Шерстобит и представители министерств. Мероприятия прошло в рамках региональной недели «Единой России».

Ижевск. В Ижевске при участии замминистра труда Андрея Пудова обсудили актуальные вопросы социальной политики. На заседании круглого стола помимо Пудова присутствовали депутат Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев, председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев, председатель Федерации профсоюзов региона Сергей Шерстобит и представители министерств. Мероприятия прошло в рамках региональной недели «Единой России».

«Это не первый раз, когда в республику по нашему приглашению приезжают высокопоставленные федеральные гости - люди значимые. Напомню, ранее приезжал председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов, его первый заместитель Александр Куртин, приезжала замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева, сегодня с нами здесь Андрей Николаевич», - рассказал журналистам депутат Госдумы России от Удмуртии Андрей Исаев.

Андрей Исаев рассказал об актуальных вопросах соцполитики в современных условиях Uploaded by ИА Сусанин on 2017-04-26.

Отметим, что во время встречи поднимались самые злободневные и острые проблемы социальной политики: минимальный размер оплаты труда, предельный разрыв доходов, размер пенсионных выплат, в том числе и ветеранов Великой Отечественной войны.

В своем выступлении Андрей Пудов отметил, что в Удмуртии выполняются основные показатели по майским указам президента, которые касались зарплаты бюджетников.

«Мы видим, что те показатели, которые не дотягиваются до плановых, в пределах пятипроцентной нормы. Мы видим потенциал, что эти нормы выполнят - они реализуются», - сказал Пудов.

Он также отметил, что с точки зрения легализации занятости регион в этом году «темп нагнал». В апреле план, который был поставлен федерацией, был выполнен уже наполовину.

Итоги круглого стола Uploaded by ИА Сусанин on 2017-04-26.

«Нам это приятно оценивать, потому что наполняемость бюджета государственных небюджетных фонов – это ни что иное как фонд, который формируется здесь на предприятиях республики. Чем больше людей вовлечено в легальную сферу – тем больше платежи в бюджеты субъектов и государственные фонды», - сказал замминистра труда Андрей Пудов.

Во время круглого стола председатель Госсовета Удмуртии, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Невоструев отметил, что сейчас в республике многое делается для исполнения майских указов Президента России, принимаются законы социальной направленности.

«Это исполнение социальных направлений, которые есть у нас в бюджете. По всем направлениям правительство Удмуртии обязательства выполнили. Также было принято решение, что мы эти направления впредь будем поддерживать. Депутаты Госсовета принимают законопроекты, направленные на улучшение жизни жителей нашей республики, законопроекты социальной направленности», - сказал Владимир Невоструев.

Он напомнил, что в прошлом году региональный парламент принял закон о поддержке молодых специалистов: врачей, фельдшеров, которые возвращаются на село. Причем в этом году подобную поддержку из республиканского бюджета получат еще 62 человека.