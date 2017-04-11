Комиссия составит акты с указанием недостатков в обустройстве, обслуживании, содержании подходов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии началось обследование железнодорожных переездов. Как сообщает пресс-служба регионального Миндортранса, по итогам мероприятий комиссия составит акты с указанием недостатков в обустройстве, обслуживании, содержании подходов.

Переезды обследуют сразу по нескольким направлениям: Ижевск-Зилай, Ижевск-Ува, Ижевск-Воткинск, а также переезды вблизи станции Ижевск.

Мероприятие позволит проверить переезды на соответствие нормам, выявить недостатки при освещении, а также отработать действия дежурных в экстремальной ситуации.

Также специалисты обратят внимание на наличие и исправность сигнальных знаков и состояние дорог на подходам к переездам и наличие дорожных знаков.