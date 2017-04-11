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      В Удмуртии началось обследование железнодорожных переездов

      16:20, 11 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      16:20, 11 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      166
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#железная дорога\n#дорога
      Фото: pixabay.com/EDUIN
      166
      0

      Комиссия составит акты с указанием недостатков в обустройстве, обслуживании, содержании подходов.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии началось обследование железнодорожных переездов. Как сообщает пресс-служба регионального Миндортранса, по итогам мероприятий комиссия составит акты с указанием недостатков в обустройстве, обслуживании, содержании подходов.

      Переезды обследуют сразу по нескольким направлениям: Ижевск-Зилай, Ижевск-Ува, Ижевск-Воткинск, а также переезды вблизи станции Ижевск.

      Мероприятие позволит проверить переезды на соответствие нормам, выявить недостатки при освещении, а также отработать действия дежурных в экстремальной ситуации.

      Также специалисты обратят внимание на наличие и исправность сигнальных знаков и состояние дорог на подходам к переездам и наличие дорожных знаков.

      16:20, 11 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      166
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#железная дорога\n#дорога
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