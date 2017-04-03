Новости Удмуртии 2.0: проблемы с ипотекой и спасение молодых семей

Обзор самых интересных материалов онлайн СМИ республики.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, на дворе понедельник, 3 апреля. Второй месяц весны не принес долгожданного тепла и весеннего настроения, заморозив дороги и засыпав регион обильным снегом. По данным удмуртского Гидрометцентра, сегодня днем температура воздуха будет колебаться в значениях от -1 до +1 градуса, а солнце ненадолго выглянет из-за облаков. О чем пишут онлайн СМИ Удмуртии в начале новой трудовой недели, расскажем в нашем обзоре.

Сотни обладателей ипотеки по всей Удмуртии неожиданно для себя узнали, что они больше не могут участвовать в федеральной программе реструктуризации ипотеки. Как сообщает телеканал «Моя Удмуртия», в феврале этого года правительство России продлило срок действия программы до 31 мая, однако в банках людям заявили, что денег на ее выполнение в казне больше нет. Героиня сюжета Наталья Терешина, которая добросовестно собрала все необходимые документы для реструктуризации кредита, считает себя и других заемщиков, живущих в республике, обманутыми. По данным телеканала, в регионе около сотни семей с ипотекой, которые попали в трудную жизненную ситуацию и рассчитывали на помощь.

31 03 2017 В Удмуртии сотни заёмщиков не попали госпрограмму реструктуризации ипотеки

Школа подготовки молодежи и семейных пар к супружеской жизни открылась в Ижевске. Об этом пишет «Удмуртская правда». Авторами программы стали сотрудники общественной организации «Теплый дом». Во время обучения в школе психологи предлагают ученикам смоделировать различные ситуации, например, когда в семье есть ребенок, который не хочет учиться и не ладит со сверстниками. При этом глава семейства не участвует в воспитании чада, а мама не справляется одна.

«Формат открытой дискуссии позволяет нам посмотреть на себя со стороны. Так легче увидеть проблему. Больше всего нам понравилось занятие, посвященное разрешению конфликтов. В наших отношениях ссора происходила так: поругались, легли спать, а на утро сделали вид, что ничего не произошло. А негатив продолжает копиться. Если кто-то недоволен своим супругом, то нужно поставить себя на его место», - рассказали журналистам участники тренинга Мария и Александр.

Ижевчанин Артем Медведев попал на страницы американского The New York Times после мероприятия CinemaCon, посвященному киноиндустрии, пишет «Ижлайф». Начальник строительной фирмы из Ижевска увлекся создание аппаратов для производства сахарной ваты несколько лет назад, сделав на них целое состояние. Два таких аппарата мужчина показал американским любителям кино. Видеоролик, на котором видно, как он виртуозно наматывает огромные шары ваты и предлагает их посетителям мероприятия, собрал уже больше 100 тыс. просмотров в социальных сетях.

Артем Медведев Артем Медведев shared The New York Times's live video.

В обзоре использованы материалы:myudm.ru, udmpravda.ru, izhlife.ru.