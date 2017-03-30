В Удмуртии запустили прямую линию для желающих принять участие в предварительном голосовании

Члены Регионального оргкомитета готовы проконсультировать потенциальных участников праймериз «Единой России».

Ижевск. В Удмуртской Республике запустили прямую линию для желающих принять участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Члены Регионального оргкомитета готовы проконсультировать потенциальных участников праймериз по всем интересующим их вопросам.

Начиная с 26 февраля этого года желающие принять участие в предварительном голосовании могут подать заявление в Региональный организационный комитет.

Позвонив по телефону, потенциальные кандидаты и избиратели смогут задать вопрос относительно процедуры предварительного голосования, получить необходимую консультацию, помощь в поиске своего избирательного участка.

Телефон «горячей линии»: +7(3412)72-53-85

Время работы «горячей телефонной линии» предварительного голосования:

- с 9:00 минут до 17: 00 (с перерывом с 13:00 до 14:00 минут) в период с 26 февраля 2017 года по 25 апреля 2017 года (за исключением нерабочих праздничных и выходных дней).

- с 9:00 до 20:00 минут (с перерывом с 13:00 до 14:30) 26 февраля и 27 апреля 2017 года.

Напомним, что приём документов на участие в предварительном голосовании «Единой России» по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва продлится до 27 апреля. Предварительное голосование состоится 28 мая.

Если вы хотите стать участником предварительного голосования, вам необходимо подать документы в Региональный организационный комитет, работающий по адресу: Ижевск, площадь 50 лет Октября, 15, 3 этаж, 310 кабинет.