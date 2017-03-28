Информагентство «Сусанин» покажет в прямом эфире творческий вечер Захара Прилепина

Мероприятие пройдет в Удмуртской госфилармонии в 19:00.

Ижевск. Удмуртия. Информационное агентство «Сусанин» покажет в прямом эфире творческий вечер Захара Прилепина. Мероприятие пройдет в Удмуртской государственной филармонии в 19:00.

Прилепин является автором книг «Патологии», «Санькя», «Грех», «Чёрная обезьяна», «Обитель», «Непохожие поэты», «Семь жизней», «Всё, что должно разрешиться… Хроника идущей Войны», и совсем новой - «Взвод: офицеры и ополченцы русской литературы» и многих публицистических, литературоведческих, биографических статей и исследований.

Его произведения переведены на 20 с лишним языков, по ним ставят спектакли и снимают фильмы. Также он является ведущим авторских программ на телеканалах РЕН ТВ («СОЛЬ» и «Царьград», «Чай с Захаром»), шеф-редактором сайта «Свободная пресса», советником главы ДНР и организатором сбора и доставки гуманитарной помощи жителям Донбасса.