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      Информагентство «Сусанин» покажет в прямом эфире творческий вечер Захара Прилепина

      17:00, 28 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      17:00, 28 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      124
      0
      #культура\n#Ижевск\n#Захар Прилепин\n#Удмуртия\n#Прилепин
      Фото: zaharprilepin.ru
      124
      0

      Мероприятие пройдет в Удмуртской госфилармонии в 19:00.

      Ижевск. Удмуртия. Информационное агентство «Сусанин» покажет в прямом эфире творческий вечер Захара Прилепина.  Мероприятие пройдет в Удмуртской государственной филармонии в 19:00.

      Прилепин является автором книг «Патологии», «Санькя», «Грех», «Чёрная обезьяна», «Обитель», «Непохожие поэты», «Семь жизней», «Всё, что должно разрешиться… Хроника идущей Войны», и совсем новой - «Взвод: офицеры и ополченцы русской литературы» и многих публицистических, литературоведческих, биографических статей и исследований.

      Его произведения переведены на 20 с лишним языков, по ним ставят спектакли и снимают фильмы. Также он является ведущим авторских программ на телеканалах РЕН ТВ («СОЛЬ» и «Царьград», «Чай с Захаром»), шеф-редактором сайта «Свободная пресса», советником главы ДНР и организатором сбора и доставки гуманитарной помощи жителям Донбасса.

      LIVE: Захар Прилепин проводит творческую встречу с читателями в Ижевске

      Российский писатель Захар Прилепин проведет творческую встречу с читателями в Ижевске в зале Удмуртской государственной филармонии. Мероприятие посвящено выходу очередной книги "Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы".

      17:00, 28 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      124
      0
      #культура\n#Ижевск\n#Захар Прилепин\n#Удмуртия\n#Прилепин
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