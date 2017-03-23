Жители Удмуртии в 2016 году чаще всего жаловались региональному омбудсмену на нарушение жилищных прав

Таких вопросов к уполномоченному по правам человека поступило 327.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии в 2016 году чаще всего жаловались на нарушение жилищных прав. Таких обращений поступило 327, сообщил в четверг, 23 марта, уполномоченный по правам человека в Удмуртии Вениамин Соломенников.

На втором месте по популярности с показателем в 218 обращений – социальные права (право на охрану здоровья и медицинскую помощь, право на социальное обеспечение, меры социальной поддержки). На третьем месте – гарантии прав человека в судопроизводстве, исполнительном производстве (143 обращения).

Меньше всего обращений поступило по вопросам нарушений трудовых прав (104), прав на образование и культурные права (29), иные права (29).

По словам Соломенникова, в Удмуртии наблюдается общее снижение числа обратившихся. С 1 600 в 2015 году до 1 441 в 2016 году.

«Чем это обусловлено? Органы государственной власти стали тщательней работать с населением. Это не какие-то заигрывания мои с органами власти. Это основывается на моих личных ощущениях и опыте. Второй аспект – это правовое просвещение», - сказал региональный омбудсмен.