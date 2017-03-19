Второй сезон удмуртской интеллектуальной игры «Шудком» начнется в Ижевске

На сегодняшний день заявки на участие подали 13 команд.
Ижевск. Удмуртия. Второй сезон удмуртской интеллектуальной игры «Шудком» («Играем») стартует в Ижевске 29 марта. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Дома Дружбы народов.
Мероприятие проходит по правилам игры «60 секунд», только в случае удмуртского клуба, игра полностью идёт на удмуртском языке. Сегодня заявки на участие подали уже 13 команд.
Напомним, что в ноябре прошлого года корреспондент информагентства «Сусанин» Диана Ворончихина побывала на пятой игре сезона.
ШУДКОМ
Пятая интеллектуальная игра "Шудком" ("Играем") прошла в Ижевске. В среду, 30 ноября, горожане, которые знают удмуртский язык и говорят на нем, собрались, чтобы проверить свои знания. /news/2016/12/01/464739#hcq=as8dv4q