Второй сезон удмуртской интеллектуальной игры «Шудком» начнется в Ижевске

На сегодняшний день заявки на участие подали 13 команд.

Ижевск. Удмуртия. Второй сезон удмуртской интеллектуальной игры «Шудком» («Играем») стартует в Ижевске 29 марта. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Дома Дружбы народов.

Мероприятие проходит по правилам игры «60 секунд», только в случае удмуртского клуба, игра полностью идёт на удмуртском языке. Сегодня заявки на участие подали уже 13 команд.

Напомним, что в ноябре прошлого года корреспондент информагентства «Сусанин» Диана Ворончихина побывала на пятой игре сезона.