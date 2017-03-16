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      Новости Удмуртии

      Центр молодежного инновационного творчества может появиться в Удмуртии в 2018 году

      17:15, 16 марта, 2017
      Яна Шамаева
      17:15, 16 марта, 2017
      Яна Шамаева
      92
      0
      #молодежь\n#Удмуртия\n#инновации
      Фото: Минэкономразвития Ставропольского края
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      Таких учреждений по России более 200.

      Воткинск. Удмуртия. В Удмуртии в 2018 году может появиться центр молодежного инновационного творчества. Об этом в четверг, 16 марта, сообщил журналистам генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков.

      По его словам, таких учреждений в целом по России более 200.

      «Назрела необходимость в Удмуртии, чтобы появился центр молодежного инновационного творчества. Мы с Виктором Алексеевич (Савельевым, премьер-министром Удмуртии) договорились, что приложим все усилия, чтобы такой центр появился. Таких в России создано уже более 200, и более 1 млн детей уже воспользовались этими услугами», - сказал Поляков.

      17:15, 16 марта, 2017
      Яна Шамаева
      92
      0
      #молодежь\n#Удмуртия\n#инновации

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