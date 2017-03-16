Центр молодежного инновационного творчества может появиться в Удмуртии в 2018 году

Таких учреждений по России более 200.

Воткинск. Удмуртия. В Удмуртии в 2018 году может появиться центр молодежного инновационного творчества. Об этом в четверг, 16 марта, сообщил журналистам генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков.

По его словам, таких учреждений в целом по России более 200.

«Назрела необходимость в Удмуртии, чтобы появился центр молодежного инновационного творчества. Мы с Виктором Алексеевич (Савельевым, премьер-министром Удмуртии) договорились, что приложим все усилия, чтобы такой центр появился. Таких в России создано уже более 200, и более 1 млн детей уже воспользовались этими услугами», - сказал Поляков.