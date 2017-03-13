Мужчина поиздевался над животным и выбросил его в мусорный контейнер.

Ижевск. Удмуртия. Житель Красногорского получил наказание в виде обязательных работ за убийство собаки. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, его осудили по части 1 статьи 245 УК России («Жестокое обращение с животными»).

Мужчина садистскими методами поиздевался над собакой, а потом выбросил ее в мусорный контейнер. Через несколько дней от полученных травм животное скончалось.

Напомним, ранее в Глазове нашли расстрелянную кошку. У нее обнаружили 10 пулевых ранений, 4 удалось извлечь без операции. В таком состоянии она провела не один день, так как в ранах уже были паразиты. Спасти кошку, несмотря на проведенные операции, не удалось.

В июле 2016 года жители Ижевска пытались спасти жизнь кошки Муси, которую грузчики привязали к дереву, чтобы посмотреть, через какое время она умрет от истощения. На лечение животного удалось собрать более 90 тыс. рублей, однако кошка умерла.