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Экс-министр экономики Удмуртии стал советником главы республики

09:18, 23 августа, 2024
Экс-министр экономики Удмуртии стал советником главы республики
09:18, 23 августа, 2024
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#экономика\n#Сергей Юрин
Фото: vk.com/syurin81
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К своим новым обязанностям Сергей Юрин приступил 22 августа.

Ижевск. Удмуртия. Сергея Юрина назначили советником главы Удмуртии. Соответствующий указ опубликован на сайте главы и правительства республики.

К своим новым обязанностям Юрин приступил 22 августа. 

Чуть менее года он руководил министерством экономики Удмуртии. В августе 2024 года стало известно, что этот пост займет Анна Слугина — первый замминистра финансов региона. Указ о её назначении также опубликован на сайте главы.

Напомним, в 2018 году Сергей Юрин возглавил Малопургинский район. В августе 2023 года стал исполнять обязанности министра экономики республики. 

 

09:18, 23 августа, 2024
291
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#экономика\n#Сергей Юрин