Экс-министр экономики Удмуртии стал советником главы республики

Ижевск. Удмуртия. Сергея Юрина назначили советником главы Удмуртии. Соответствующий указ опубликован на сайте главы и правительства республики.

К своим новым обязанностям Юрин приступил 22 августа.

Чуть менее года он руководил министерством экономики Удмуртии. В августе 2024 года стало известно, что этот пост займет Анна Слугина — первый замминистра финансов региона. Указ о её назначении также опубликован на сайте главы.

Напомним, в 2018 году Сергей Юрин возглавил Малопургинский район. В августе 2023 года стал исполнять обязанности министра экономики республики.