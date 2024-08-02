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Ярослава Семенова наградили Почётной грамотой Удмуртской Республики

10:00, 02 августа, 2024
Ярослава Семенова наградили Почётной грамотой Удмуртской Республики
10:00, 02 августа, 2024
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#Удмуртия\n#правительство Удмуртии\n#Ярослав Семенов
Фото: t.me/yaroslav_semenov
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Он руководил кабинетом министров республики с 2017 года.

Ижевск. Удмуртия. Экс-председателя правительства Удмуртии Ярослава Семенова наградили Почётной грамотой Удмуртской Республики. Указ опубликован за подписью главы региона Александра Бречалова.

В документе указано: «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Напомним, Ярослав Семенов возглавлял кабинет министров республики с 2017 года. В июле 2024 года он объявил о своем уходе с поста. «Я знаю, что бы ни случилось, на твоё плечо, на дельный совет, взвешенный подход всегда можно рассчитывать. Ярослав, спасибо — это были отличные 10 лет совместной работы. Ты больше, чем коллега — друг!», — прокомментировал Александр Бречалов в своих социальных сетях.

10:00, 02 августа, 2024
136
0
#Удмуртия\n#правительство Удмуртии\n#Ярослав Семенов