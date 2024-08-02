Ижевск. Удмуртия. Экс-председателя правительства Удмуртии Ярослава Семенова наградили Почётной грамотой Удмуртской Республики. Указ опубликован за подписью главы региона Александра Бречалова.

В документе указано: «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Напомним, Ярослав Семенов возглавлял кабинет министров республики с 2017 года. В июле 2024 года он объявил о своем уходе с поста. «Я знаю, что бы ни случилось, на твоё плечо, на дельный совет, взвешенный подход всегда можно рассчитывать. Ярослав, спасибо — это были отличные 10 лет совместной работы. Ты больше, чем коллега — друг!», — прокомментировал Александр Бречалов в своих социальных сетях.