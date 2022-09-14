Большинство мандатов депутатов Госсовета Удмуртии нового созыва получила партия «Единая Россия»

Ижевск. Удмуртия. Большинство мандатов депутатов Госсовета Удмуртии седьмого созыва получила партия «Единая Россия». Об этом в среду, 14 сентября, сообщил председатель Центризбиркома республики Вениамин Соломенников.

В Государственном совете VII созыва Удмуртии после подсчёта 100% голосов избирателей у «Единой России» 49 мандатов, у ЛДПР – 4, у КПРФ – 3, у партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 2. Также по одному мандату получили партия «Родина» и самовыдвиженец. Напомним, всего в региональном парламенте будут работать 60 депутатов.

Выборы в Удмуртии прошли с 9 по 11 сентября. Явка на выборах составила 39,79%. Как отметил Вениамин Соломенников, на прошлых выборах в Госсовет явка была меньше почти на 5%.

Зампредседателя ЦИК Удмуртии Жанна Дворцова также рассказала, что в избиркомы всех уровней с 9 сентября по утро 14 сентября поступило 1337 жалоб и обращений граждан и наблюдателей. «Все жалобы рассмотрены, всем заявителям даны ответы и разъяснения. На сегодняшний день не рассмотренных жалоб нет», — сказала Дворцова.

Напомним, за Александра Бречалова проголосовали более 60% избирателей.