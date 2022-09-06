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Владимир Сегал снял свою кандидатуру с выборов на пост главы Удмуртии

19:00, 06 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
Владимир Сегал снял свою кандидатуру с выборов на пост главы Удмуртии
19:00, 06 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
530
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#выборы главы Удмуртии
Фото: vk.com/cik_udm
530
0

В бюллетенях пока остаются четыре фамилии.

Ижевск. Удмуртия. Владимир Сегал снял свою кандидатуру с выборов на пост главы Удмуртии. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия республики во вторник, 6 сентября. 

Напомним, Сегала выдвинула «Партия пенсионеров». ЦИК приняла решение на основании личного письменного заявления самого экс-кандидата.

Напомним, что выборы главы Удмуртии и депутатов Госсовета республики пройдут с 9 по 11 сентября. 5 августа ЦИК Удмуртии завершила регистрацию кандидатов на должность главы Удмуртии. С учётом отказавшихся от продолжения гонки зарегистрированы следующие кандидаты: секретарь УРО партии «Единая Россия», действующий глава республики Александр Бречалов, Вадим Белоусов от «Справедливой России», Александр Сыров от КПРФ и Тимур Ягафаров от ЛДПР.

19:00, 06 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
530
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#выборы главы Удмуртии