Ижевск. Удмуртия. Владимир Сегал снял свою кандидатуру с выборов на пост главы Удмуртии. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия республики во вторник, 6 сентября.

Напомним, Сегала выдвинула «Партия пенсионеров». ЦИК приняла решение на основании личного письменного заявления самого экс-кандидата.

Напомним, что выборы главы Удмуртии и депутатов Госсовета республики пройдут с 9 по 11 сентября. 5 августа ЦИК Удмуртии завершила регистрацию кандидатов на должность главы Удмуртии. С учётом отказавшихся от продолжения гонки зарегистрированы следующие кандидаты: секретарь УРО партии «Единая Россия», действующий глава республики Александр Бречалов, Вадим Белоусов от «Справедливой России», Александр Сыров от КПРФ и Тимур Ягафаров от ЛДПР.