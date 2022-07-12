Врач и учитель: дети главы Удмуртии определились с профессиональным будущим

Ижевск. Удмуртия. Сын и дочь главы Удмуртии твердо заявили о выборе будущей профессии. Ни один из них пока не выбирает для себя путь политика или бизнесмена. Об этом Александр Бречалов рассказал в интервью информагентству «Удмуртия» во время празднования Всероссийского дня семьи, любви и верности.

«Мы ничем не отличаемся от тех родителей, для которых это лето особенно волнительное, потому что дети закончили бакалавриат. Артем и Настя стояли перед выбором - что дальше? Этот шаг они должны были сделать самостоятельно. Мы с Сашей (супруга Александра Бречалова, — прим. ред.) ни на чем не настаивали, не давали советов без просьбы, но очень беспокоились», — рассказал изданию руководитель республики.

Сын Бречаловых Артем закончил бакалавират по юридеческой и педагогической специальностям, однако в своем профессиональном выборе остановился на работе с детьми.

«Скоро будет поступать в магистратуру, но в сентябре он уже выходит на работу в школу. Речь идет о позиции наставника, воспитателя или тьютора. Везде по-разному называется, но суть одна: его задача — организовать учебный процесс для ребенка с учетом личных качеств, талантов ученика», — поделился Александр Бречалов планами сына.

Дочь Александра и Александры Бречаловых Анастасия проходит практику, и, по заверениям главы семьи, только укрепилась в своем стремлении пойти по медицинской стезе.

«Уже больше месяца она работает в различных медицинских учреждениях, начинала с фельдшерско-акушерского пункта. Каждый вечер — новые эмоции. Сначала это был шок от объема работы на селе, сейчас восторг от того, что помогает появлению новой жизни. На прошлой неделе получили в семейный чат от нее сообщение: сегодня двойня!!! Эти эмоции, правда, очень дорогого стоят», — рассказал Александр Бречалов.