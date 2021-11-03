Заместителем председателя правительства Удмуртии стал Ильяс Ханнанов

Он будет заниматься блоком по безопасности.

Ижевск. Удмуртия. Ильяса Ханнанова назначили зампредом правительства Удмуртии, курирующим блок безопасности. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Указ о назначении на должность подписан главой Удмуртии Александром Бречаловым.

Ильяс Ханнанов станет координировать деятельность по формированию и реализации государственной политики в сфере безопасности и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Также его задачей стала организация взаимодействия правительства Удмуртии с правоохранительными органами, главным управлением МЧС России по Удмуртии, военным комиссариатом региона и управлением ФСБ по Удмуртской Республике. Еще он будет руководить работой Комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и курировать деятельность института мировых судей в Удмуртии.

Напомним, что перед назначением на должность кандидатуру Ильяса Ханнанова согласовали на сессии Госсовета 26 октября.