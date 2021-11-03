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Заместителем председателя правительства Удмуртии стал Ильяс Ханнанов

14:55, 03 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
Заместителем председателя правительства Удмуртии стал Ильяс Ханнанов
14:55, 03 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
206
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#Удмуртия\n#Правительство\n#работа\n#безопасность\n#власть
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики
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0

Он будет заниматься блоком по безопасности.

Ижевск. Удмуртия. Ильяса Ханнанова назначили зампредом правительства Удмуртии, курирующим блок безопасности. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Указ о назначении на должность подписан главой Удмуртии Александром Бречаловым.

Ильяс Ханнанов станет координировать деятельность по формированию и реализации государственной политики в сфере безопасности и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Также его задачей стала организация взаимодействия правительства Удмуртии с правоохранительными органами, главным управлением МЧС России по Удмуртии, военным комиссариатом региона и управлением ФСБ по Удмуртской Республике. Еще он будет руководить работой Комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и курировать деятельность института мировых судей в Удмуртии.

Напомним, что перед назначением на должность кандидатуру Ильяса Ханнанова согласовали на сессии Госсовета 26 октября.

14:55, 03 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
206
0
#Удмуртия\n#Правительство\n#работа\n#безопасность\n#власть
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