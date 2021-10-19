Депутат партии «Новые люди» от Удмуртии в Госдуме сложил с себя полномочия

Его место займёт Антон Ткачёв.

Ижевск. Удмуртии. Депутат от фракции «Новые люди» от Удмуртии Сергей Чудаев сложил с себя полномочия после недели работы в Госдуме. Об этом пишет «Интерфакс-Поволжье».

Чудаев входил в комитет по информационной безопасности. Он отказался от своего мандата, чтобы сосредоточиться на работе в Удмуртии. Он планирует добиться прохождения представителей партии в Госсовет республики.

Место Чудаева в российском парламенте займёт эксперт по Big Data, бывший секретарь Воронежского регионального отделения партии «Новые люди» Антон Ткачёв.