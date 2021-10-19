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Депутат партии «Новые люди» от Удмуртии в Госдуме сложил с себя полномочия

08:30, 19 октября, 2021
Юрий Абашев
Депутат партии «Новые люди» от Удмуртии в Госдуме сложил с себя полномочия
08:30, 19 октября, 2021
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госдума\n#депутат
Фото: ИА «Сусанин»
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Его место займёт Антон Ткачёв.

Ижевск. Удмуртии. Депутат от фракции «Новые люди» от Удмуртии Сергей Чудаев сложил с себя полномочия после недели работы в Госдуме. Об этом пишет «Интерфакс-Поволжье».

Чудаев входил в комитет по информационной безопасности. Он отказался от своего мандата, чтобы сосредоточиться на работе в Удмуртии. Он планирует добиться прохождения представителей партии в Госсовет республики.

Место Чудаева в российском парламенте займёт эксперт по Big Data, бывший секретарь Воронежского регионального отделения партии «Новые люди» Антон Ткачёв. 

08:30, 19 октября, 2021
Юрий Абашев
569
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госдума\n#депутат
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