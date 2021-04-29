Андрей Макаров покинул пост начальника Управления по работе с политическими партиями администрации главы Удмуртии

Он освобожден от должности с 26 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Андрей Макаров покинул пост начальника Управления по работе с политическими партиями и общественными объединениями администрации главы и правительства Удмуртии. Соответствующий указ за подписью главы республики Александра Бречалова опубликован на сайте.

Сообщается, что Макаров освобожден от должности «в связи с соглашением сторон служебного контракта».

Наша справка: Андрей Эдуардович Макаров родился 20 декабря 1986 года в Устинове.

В 2009 году окончил Удмуртский государственный университет по специальности «Социология».

С 2009 по 2011 годы работал маркетологом в ООО «Финансовая компания «Веб-Капитал».

Позднее был менеджером Удмуртского республиканского центра содействия занятости студентов УдГУ.

С 2012 по 2013 годы работал помощником председателя Госсовета Удмуртии. После также работал помощником.

В 2014 году стал помощником главы Удмуртии.

С 2015 по 2020 годы был руководителем регионального исполнительного комитета Удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия».