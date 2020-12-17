Депутаты Ижевска приняли бюджет на 2021 год

В нем сохранены все социальные обязательства.

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Городской думы Ижевска приняли бюджет города на 2021 год. Такое решение было принято на 4-й очередной сессии, которая состоялось в четверг, 17 декабря.

Основные параметры бюджета на 2021 год сложились следующим образом: доходы - 12,755 млрд рублей, расходы - 12,909 млрд рублей. Собственные доходы муниципалитета в следующем году предусмотрены в объеме 5,086 млрд рублей. Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов - в размере 7,669 млрд рублей.

«Бюджет традиционно носит социально ориентированный характер и сформирован в программном формате. 92% всех бюджетных средств направят на реализацию 17 муниципальных программ», - отметил заместитель главы администрации - начальник управления финансов администрации Ижевска Павел Новгородцев.

Основная часть бюджетных расходов следующего года - это заработная плата сотрудников учреждений социальной сферы: школ, детских садов, учреждений дополнительного образования - 6,324 млрд рублей.

Также запланированы средства на поддержку многодетных семей - 142 млн рублей, обеспечение горячим питанием учащихся 1-4 классов школ - 467 млн рублей, отдых и оздоровление детей - 74 млн рублей.

В Ижевске продолжится строительство социальных объектов - школы на ул. Берша, детского сада в мкрн № 8 Устиновского района, дошкольного учреждения в пос. Машиностроителей и др.

В бюджете предусмотрены 165 млн рублей на строительство водоочистных сооружений на станции «Кама-Ижевск», 19 млн рублей - на реконструкцию водопровода в Октябрьском районе, 140 млн рублей на завершение строительства ГКНС № 3 и коллектора № 26.

867 млн рублей в следующем году направят на содержание улично-дорожной сети, 123 млн - на содержание уличного освещения, 96 млн рублей на благоустройство городских территорий.

Ранее были проведены нулевые чтения и публичные слушания по проекту бюджета, после документ рассмотрели на заседаниях профильной комиссии Гордумы Ижевска. В ходе доработки проекта были внесены изменения в расходные статьи бюджета. Так, увеличилась суммы, заложенные на исполнение наказов избирателей, содержание бесхозных дорог и так далее.

Председатель Городской думы Ижевска Фарит Губаев, отметил, что благодаря эффективной согласительной работе по проекту бюджета, удалось предусмотреть дополнительные средства на важные для ижевчан направления. Увеличены с 56 млн до 70 млн рублей расходы на выполнение наказов избирателей, эти средства будут направлены на обустройство детских и спортивных площадок, уличное освещение, содержание школ и детских садов. По предложению депутатов, дополнительно 1,3 млн рублей направлены на гранты одаренным детям. Администрации районов получат средства на создание 159 контейнерных площадок в частном секторе и на спил сухостоя.