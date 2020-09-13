Явка избирателей на выборах в Гордуму Ижевска за два часа до закрытия участков составила 15,62%

За день по Удмуртии выявлено 7 нарушений.

Ижевск. Удмуртия. Явка на выборы депутатов городской думы Ижевска на 18:00 составила 15,62%. Об этом журналистам 13 сентября рассказал председатель ЦИК Удмуртии Виктор Кушко.

Активнее всего в Ижевске голосуют жители Устиновского района, наименьшую явку показывает Ленинский район.

Среди городов лидером по явке по-прежнему остается Можга с показателем в 24,75%. За ней идет Сарапул – 21,03%, затем Глазов - 20,82%, Воткинск - 15,61%. Предварительные итоги будут подведены в среду, 16 сентября.

На дополнительных выборах в Госсовет Удмуртской Республики по Буммашевскому округу проголосовали 6346 избирателей - 14,85%.

По районам высокую явку показал Кезский район - 54,85%.

В ходе дня голосования выявлено 7 нарушений. По результатам рассмотрений жалоб выписано 3 административных протокола - 2 в Ижевске и 1 в Глазове.

«Основные жалобы это, якобы, распространение незаконных агитационных материалов. Здесь у нас отличаются Ижевск и Сарапул, в основном. <...>. Кампания довольно спокойная, мы это видим и по явке, ну и в целом те обращения, жалобы, которые поступают, они никоим образом не могут повлиять на подведение итогов выборов», - добавил председатель ЦИК Удмуртии Виктор Кушко.

Нарушений на самих участках не выявлено, по словам члена Общественной палаты Удмуртии Ольги Лихачевой, выборы проходят легитимно.

Напомним, 13 сентября жители Ижевска, Воткинска, Глазова, Сарапула и Можги выбирают депутатов Гордум. Также по одному округу Ижевска - Буммашевскому, проходят довыборы в Госсовет, в 12 районах - дополнительные выборы в представительные органы муниципальных образований.

По всей Удмуртии открыто 496 избирательных участков, за порядком следят более тысячи наблюдателей. На каждом участке голосующим измеряют температуру, выдают средства индивидуальной защиты и одноразовую ручку. Проголосовать можно до 20:00.