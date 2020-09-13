Явка на выборы депутатов Гордумы в Ижевске на 15:00 составила 13,62%

Самая высокая активность избирателей по-прежнему отмечается в Можге.

Ижевск. Удмуртия. По состоянию на 15:00 13 сентября явка на выборы депутатов Городской думы Ижевска составила 13,62%. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики Виктор Кушко.

В Воткинске на избирательные участки пришли 12,68% совершеннолетних жителей, имеющих право голоса, в Глазове – 17,21%, Сарапуле – 16,82%. Лидером по явке остается Можга с показателем в 19,53%.

Избирательные участки открыты до 20:00. В Ижевске, Воткинске, Глазове, Сарапуле и Можге выбирают депутатов городских дум.

Отметим, что в 2015 году на выборах в муниципальные парламенты явка на 15:00 составила: в Ижевске – 18,78%, Воткинске – 26,34%, Глазове – 16,34%, Можге – 26,92%, Сарапуле – 21,99%.