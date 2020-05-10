Удмуртия и Кировская область уточнили административные границы

В планах на ближайшее будущее – провести такую же работу с Татарстаном и Башкирией.



Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии и Кировской области сверили административную границу между регионами. Для устранения существующих неточностей на картах и в документах была проведена видеоконференция, сообщили в Управлении Росреестра по Удмуртии.

Предварительная работа велась с середины 2019 года, было выявлено более 90 спорных участков. Основную часть разногласий удалось снять в результате проведения выездного совещания и обмена информаций в рабочем порядке.

На видеоконференции удалось предварительно согласовать прохождение границ по большинству из оставшихся 34 «проблемных» точек. Оставшиеся 9 участков требуют сбора дополнительной документации. Стороны рассчитывают в ближайшее время договориться и по ним.

В планах этого года – окончательно решить все оставшиеся вопросы с Кировской областью, а также уточнить границы нашей республики с двумя другими «соседями» - Башкортостаном и Татарстаном, подытожил заместитель руководителя Управления Росреестра по Удмуртии Павел Шишов.