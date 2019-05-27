Глава Ижевска заработал в 2018 году больше всех мэров городов Удмуртии

На втором месте в рейтинге доходов оказался глава Глазова Сергей Коновалов.

Ижевск. Удмуртия. Все главы городов Удмуртии отчитались о своих доходах за 2018 год. В декларации включаются не только зарплаты по основному месту работы, но и средства, полученные от продажи имущества, доходы от ценных бумаг и преподавательской деятельности. Данные опубликованы на сайтах муниципалитетов.

Больше всего среди своих коллег в 2018 году заработал глава Ижевска Олег Бекмеметьев – 4 885 406,70 рублей. Сумма указана с учетом дохода на посту мэра Глазова и средств от продажи легкового автомобиля. В собственности у градоначальника находится земельный участок, квартира и доля в квартире, нежилое помещение и автомобиль Volkswagen Touareg. Супруга мэра Ижевска заработала 1 335 452 рубля с учетом продажи доли в квартире. Ей принадлежит доля в квартире и автомобиль Suzuki S4.

На втором месте оказался глава Глазова Сергей Коновалов, приступивший к своим обязанностям в конце декабря 2018 года. До этого он был управляющим производственной площадки Пермский Хладокомбинат «Созвездие». В 2018 году Коновалов заработал 3 755 284,31 рублей. У него в собственности два земельных участка, доли в двух квартирах, автомобиль MITSUBISHI OUTLANDER и лодка COBRA 1650 ТС. Супруга Сергея Коновалова задекларировала 6 930,4 рублей. Ей принадлежат доли в двух квартирах.

На третьем месте разместился глава Сарапула Александр Ессен с доходом в 3 043 399,08 рублей. У него в собственности находится земельный участок, квартира и автомобиль «НИССАН ПАТФАЙНДЕР». Супруга мэра Сарапула задекларировала доход в 3 839 924,03 рублей. Ей принадлежат земельный участок под жилищное строительство, жилой дом, участок для строительства магазина, магазин и нежилое помещение. Доход детей Александра Ессена составил 104,41 и 148 рублей.

Глава Воткинска Алексей Заметаев получил 2 146 421,01 рублей с учетом зарплаты по предыдущему месту работы, военной пенсии, доходов от педагогической деятельности и вкладов в банках. Заметаев работает мэром Воткинска с июня 2018 года. До этого он был заместителем главы администрации по экономическим вопросам. В собственности Заметаева два земельных участка, два жилых дома, один из которых еще не достроен, автомобиль Skoda Oktavia и автоприцеп индивидуальной сборки. Супруга мэра Воткинска заработала 162 380,25 рублей с учетом пенсии и дохода от вкладов в банках.

Глава Можги Михаил Трофимов свою должность занимает с июля 2018 года. До этого он был начальником объекта по уничтожению химического оружия в Камбарке. В 2018 году Трофимов заработал 2 140 528,63 рублей. Ему принадлежит доля в квартире и автомобиль БМВ Х3 хDrive20i. Супруга градоначальника получила доход в 213 998,10. У нее в собственности квартира и автомобиль КИА Sorento. Несовершеннолетний ребенок мэра заработал 116 320,89 рублей.