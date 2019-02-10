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Госсовет Удмуртии 26 февраля рассмотрит закон о запрете посещения детьми кальянных

18:38, 10 февраля, 2019
Ксения Чернова
18:38, 10 февраля, 2019
Ксения Чернова
223
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#дети\n#бизнес\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия
Фото: pixabay.com
223
0

Ранее законопроект вынесли на публичное обсуждение.

Ижевск. Удмуртия. Госсовет Удмуртии рассмотрит закон о запрете посещения детьми кальянных и мест, где разрешено курить электронные сигареты на сессии, которая состоится 26 февраля. Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания республики.

Законопроект вносит изменения в республиканский закон «О мерах по защите здоровья и развития детей в Удмуртской Республике». Документ рассмотрели на заседании постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике.

Ранее законопроект вынесли на публичное обсуждение. Предложений и замечаний к нему не поступило.

Закон закон «О мерах по защите здоровья и развития детей в Удмуртской Республике» устанавливал запрет на посещение детьми баров, рюмочных и пивных ресторанов.

18:38, 10 февраля, 2019
Ксения Чернова
223
0
#дети\n#бизнес\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия

 

 

 


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