Госсовет Удмуртии 26 февраля рассмотрит закон о запрете посещения детьми кальянных

Ранее законопроект вынесли на публичное обсуждение.

Ижевск. Удмуртия. Госсовет Удмуртии рассмотрит закон о запрете посещения детьми кальянных и мест, где разрешено курить электронные сигареты на сессии, которая состоится 26 февраля. Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания республики.

Законопроект вносит изменения в республиканский закон «О мерах по защите здоровья и развития детей в Удмуртской Республике». Документ рассмотрели на заседании постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике.

Ранее законопроект вынесли на публичное обсуждение. Предложений и замечаний к нему не поступило.

Закон закон «О мерах по защите здоровья и развития детей в Удмуртской Республике» устанавливал запрет на посещение детьми баров, рюмочных и пивных ресторанов.