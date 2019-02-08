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Главного следователя Удмуртии отправили работать в Рязань

18:52, 08 февраля, 2019
Ксения Чернова
18:52, 08 февраля, 2019
Ксения Чернова
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#кадры\n#Ижевск\n#Владимир Никешкин\n#Удмуртия\n#следствие\n#Следственный комитет России
Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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С лета 2018 года Владимир Никешкин работал с приставкой и.о.

Ижевск. Удмуртия. Главного следователя Удмуртии Владимира Никешкина назначили руководителем СУ СКР по Рязанской области. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Назначить на пятилетний срок <…> генерал-лейтенанта юстиции Никешкин Владимира Анатольевича – руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области, освободив его от занимаемой должности», - говорится в документе.

Владимир Никешкин возглавлял следственное управление в Удмуртии с 2007 года, до этого был начальником следственного управления прокуратуры Удмуртской Республики. С лета 2018 года главный следователь работал с приставкой и.о.

18:52, 08 февраля, 2019
Ксения Чернова
297
0
#кадры\n#Ижевск\n#Владимир Никешкин\n#Удмуртия\n#следствие\n#Следственный комитет России

 

 

 


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