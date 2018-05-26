В Удмуртии могут начать использовать блокчейн-технологии в сельском хозяйстве

Об этом журналистам рассказала руководитель Минсельзоза региона Ольга Абрамова.

Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии могут начать использовать блокчейн-технологии в сельском хозяйстве. Об этом журналистам рассказала руководитель Минсельзоза региона Ольга Абрамова.

«Мы хотим блокчейн, мы хотим молочную биржу опробовать. Если есть возможность опробовать новые способы привлечения денег, новые способы обмена информацией, новые способы взаимодействия, почему бы нет? Надо однозначно пробовать», - сказала Абрамова.

По ее словам, главное в этой ситуации соответствовать требованиям этих технологий. «Поэтому мы начинаем […] образовательное действо в области агропромышленного комплекса. Мы пока изучаем эту тему», - сказала министр.